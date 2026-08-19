Cómo limpiar la pantalla del televisor de forma segura y que quede sin manchas

La limpieza de pantallas de televisores modernos requiere un cuidado especial; de lo contrario, podrías dañarlas con productos inadecuados.

Un paño de microfibra es clave para limpiar la pantalla del televisor de forma segura.

Al momento de limpiar la pantalla del televisor hay que tener algunos recaudos, ya que puede ser delicada y utilizar productos incorrectos puede terminar dañándola. En este sentido, es importante elegir los elementos adecuados y también tener en cuenta la forma en la que se aplican.

En primer lugar, antes de comenzar la limpieza es importante apagar y desenchufar el televisor. Luego, antes de aplicar cualquier producto, se deben eliminar las partículas de polvo que se encuentran sobre la superficie. Para esto, se recomienda pasar un paño de microfibra completamente limpio y hacerlo suavemente, sin ejercer demasiada presión.

Si todavía quedan manchas o huellas, podés humedecer apenas el paño con agua destilada y volver a pasarlo suavemente por la pantalla. Es importante que el paño esté húmedo y no mojado, ya que el exceso de líquido puede filtrarse por los bordes del equipo y provocar daños.