Cómo limpiar la pantalla del televisor de forma segura y que quede sin manchas
La limpieza de pantallas de televisores modernos requiere un cuidado especial; de lo contrario, podrías dañarlas con productos inadecuados.
Al momento de limpiar la pantalla del televisor hay que tener algunos recaudos, ya que puede ser delicada y utilizar productos incorrectos puede terminar dañándola. En este sentido, es importante elegir los elementos adecuados y también tener en cuenta la forma en la que se aplican.
En primer lugar, antes de comenzar la limpieza es importante apagar y desenchufar el televisor. Luego, antes de aplicar cualquier producto, se deben eliminar las partículas de polvo que se encuentran sobre la superficie. Para esto, se recomienda pasar un paño de microfibra completamente limpio y hacerlo suavemente, sin ejercer demasiada presión.
Si todavía quedan manchas o huellas, podés humedecer apenas el paño con agua destilada y volver a pasarlo suavemente por la pantalla. Es importante que el paño esté húmedo y no mojado, ya que el exceso de líquido puede filtrarse por los bordes del equipo y provocar daños.
Qué evitar al limpiar la pantalla
- No pulverizar productos directamente sobre la pantalla.
- No utilizar alcohol, limpiavidrios ni productos abrasivos.
- No usar papel de cocina, servilletas o paños ásperos.
- No ejercer demasiada presión sobre la superficie.
- No encender el televisor hasta que la pantalla esté completamente seca.
Por último, para evitar que queden marcas, se recomienda realizar movimientos suaves y uniformes con el paño de microfibra. De esta manera, se puede eliminar la suciedad y las huellas sin afectar la superficie de la pantalla y mantener el televisor limpio por más tiempo.