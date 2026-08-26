Un violento incendio afecto dos comercios en Guaymallén y dejó perdidas totales

Bomberos trabajaron con tres frentes para controlar el incendio que afectó un depósito y un sector comercial de un negocio de repuestos para automotores.

El cuerpo de Bomberos se desplego en tres frentes de ataque para detener el incendio.

Un violento incendio destruyó un depósito y afectó el sector comercial de un negocio de repuestos para automotores durante la noche del martes en Guaymallén . Las llamas obligaron a un intenso despliegue de Bomberos, que lograron contener el fuego antes de que alcanzara las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

De acuerdo con información policial, el siniestro se registró cerca de las 21.45 en un depósito ubicado sobre calle Espejo al 600. Al llegar, personal del Cuartel Central constató que las llamas ya afectaban una importante parte del inmueble.

Bomberos trabajaron con tres frentes de ataque Los efectivos desplegaron tres frentes de ataque y consiguieron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia las viviendas colindantes.