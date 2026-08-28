China alerta a Nepal por un lago formado con restos de glaciar que se desborda

Las autoridades de China han alertado este viernes del riesgo de un nuevo desastre en la zona afectada por la devastadora riada del martes en la frontera con Nepal , después de detectar que un lago formado por los restos del glaciar derrumbado haya empezado a desbordarse, forzando a suspender las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión estatal china, CCTV, los equipos de rescate habían llegado a una zona situada a unos tres kilómetros del puerto de Gyrong en la frontera cuando se ha detectado que el lago de barrera, con unos dos millones cúbicos de agua y generado río arriba por la enorme riada , ha empezado a desbordarse.

La situación ha sido considerada como de alto riesgo por posibles inundaciones o deslaves de barro y rocas, motivo por el que las autoridades han dado orden de que los equipos de rescate se desplacen a otra zona considerada segura a la espera de órdenes por parte del centro de mando que está coordinando las labores, con el objetivo de intentar evitar mayores víctimas.

Por el momento, las autoridades chinas han reubicado a cerca de 500 personas en zonas afectadas por la inundación y avalancha de detritos, mientras que 555 turistas que quedaron atrapados en esta área cercana a la frontera con Nepal han sido evacuados, sin que por ahora haya detalles sobre sus identidades.

Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China ha subrayado durante la jornada que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar .

La riada en Nepal llevó tragedia y dejó un paisaje desolador. Foto Efe EFE

En este sentido, Guo Zhaocheng, director del centro de investigación y supervisión de desastres geológicos del Centro Chino de Prospección Aerogeofísica y Teledetección para Recursos Naturales, ha argumentado que la avalancha de hielo, proveniente de un glaciar de gran altitud, descendió ladera abajo y se convirtió en un flujo de detritos a alta velocidad que entró en el río Donglin Tsangpo antes de continuar su recorrido hacia Nepal, según ha recogido el diario 'People's Daily'.

Avalancha a cien kilómetros por hora

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) destacó el jueves que la devastadora inundación habría estado causada por "el colapso de un glaciar" río arriba, antes de resaltar que las imágenes por satélite estudiadas han llevado a la conclusión de que "no tuvo lugar un terremoto" en la zona que pueda estar vinculado con la catástrofe.

Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos (GHSC), ha detallado en declaraciones a Europa Press que las conclusiones de Guo "son similares" a las que ha podido obtener hasta la fecha el USGS, que ha determinado que el "colapso del glaciar" tuvo lugar en el Parque Nacional de Langtang, en Nepal, cerca de la frontera común.

"Nuestro equipo de científicos aún está evaluando los datos para precisar los detalles. Basándonos en la señal sísmica y los eventos pasados, estimamos que el volumen de material desplazado fue del orden de cien o potencialmente cientos de metros cúbicos", ha explicado Mirus, quien ha agregado que "las avalanchas de detritos tienen el potencial de viajar a decenas o a más de cien kilómetros por hora".

Nepal suma ya 540 muertos

En este sentido, el USGS ha resaltado en su página web que "este alud de lodo e inundación recorrió casi cien kilómetros y afectó a zonas pobladas aguas abajo de los ríos Trishuli y Bhotekoshi, incluido el puerto de Gyirong, en China", destruyendo numerosos edificios e infraestructura a su paso, incluida "una carretera vital" que conecta ambos países.

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a cerca de 540 los muertos a causa de las inundaciones, un suceso que deja además cientos de desaparecidos. A estas cifras se suman al menos cinco muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India. Dpa