Violentó una camioneta, ingresó para robar y fue detenido tras ser detectado por cámaras

El sospechoso fue detenido tras ser identificado cuando ingresaba a una camioneta estacionada. Tenía un pedido de captura vigente desde 2011.

El sospechoso fue detenido tras ser identificado, cuando se encontraba en el interior del rodado. (Foto ilustrativa)

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada en Guaymallén, luego de ser sorprendido dentro de una camioneta estacionada, donde habría ingresado con intenciones de robar. Tras su detención, la Policía constató que además tenía un pedido de captura vigente desde el año 2011.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 4.25, cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones detectaron a través de las cámaras a un hombre que ingresaba al interior de una Fiat Fiorino estacionada sobre calle Pedro Molina.

El dueño confirmó que no le faltaba ningún elemento Los efectivos se dirigieron hasta el lugar y localizaron al sospechoso dentro del vehículo, por lo que procedieron a detenerlo. El propietario del rodado revisó posteriormente sus pertenencias y confirmó que no había sufrido el faltante de ningún elemento.

Al verificar los antecedentes del detenido, se estableció que registraba un requerimiento judicial de captura vigente desde 2011. El hombre quedó a disposición de la Justicia por hurto en grado de tentativa.