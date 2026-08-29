Brutal ataque a policías por el acarreo de un auto en Avellaneda: un hombre terminó baleado

Un operativo por el acarreo de un auto mal estacionado terminó en un violento enfrentamiento entre policías y vecinos en el barrio Villa Tranquila, Avellaneda . El episodio dejó al menos cuatro efectivos heridos y un hombre baleado en el hombro derecho, aunque se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 16.30, sobre Estévez al 800 , cuando una sargento que patrullaba la avenida Centro detectó un automóvil mal estacionado. Según fuentes policiales, el conductor se negó a retirarlo , por lo que la agente se comunicó con la encargada del área de Cuidadores Ciudadanos y solicitó una grúa municipal.

La grúa llegó pocos minutos después, pero cuando comenzó el procedimiento de acarreo, varios vecinos se concentraron en el lugar y comenzaron a agredir a la sargento .

De acuerdo con la información policial, la agente fue atacada físicamente y cayó al suelo . Durante la agresión, le quitaron el chaleco antibalas y un cargador de su pistola reglamentaria . Ante la situación, un móvil policial que recorría la zona se acercó como refuerzo. Sin embargo , los efectivos también fueron superados en número por las personas que se encontraban en el lugar.

La turba se abalanzó sobre el sargento que se encontraba en el vehículo de apoyo. En medio del enfrentamiento, una mujer tomó su pistola Bersa calibre 9 milímetros . Durante el forcejeo se produjo un disparo que alcanzó en el hombro derecho a un adulto mayor . Segundos después, el efectivo logró recuperar su arma. Los investigadores analizan además si detrás del ataque pudo existir una venganza entre vecinos .

La feroz golpiza a los policías en Avellaneda

Los policías se refugiaron en una garita

Ante la cantidad de personas que participaban de la agresión y el lanzamiento de objetos, uno de los sargentos realizó disparos hacia una zona segura para poder retirarse del lugar. Los efectivos lograron resguardarse en la garita ubicada en Estévez y Roca. Durante la retirada, algunos de los presentes sustrajeron las llaves del móvil policial y provocaron daños en el vehículo al romper sus vidrios.

La situación pudo ser controlada con la llegada de unidades policiales adicionales, que permitieron recuperar las llaves y retirar el móvil de la zona.

Qué pasó con el hombre que recibió el disparo

El hombre herido fue trasladado al Hospital Fiorito. Según relató el propio paciente, se encontraba en su domicilio y salió a observar lo que ocurría en la calle cuando recibió el impacto. Aseguró que no pudo determinar de dónde salió el disparo. La herida fue en el hombro derecho y, de acuerdo con la información proporcionada, su estado no reviste gravedad y se encuentra fuera de peligro.

La Unidad Fiscal de Instrucción N° 3, que se encontraba de turno, ordenó iniciar actuaciones por daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas.