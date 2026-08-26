Un choque terminó con el vuelco de un furgón de Infantería y siete policías resultaron heridos

El móvil trasladaba a efectivos hacia un procedimiento en Las Heras cuando fue impactado por una camioneta. siete efectivos resultaron heridos tras el choque.

Un furgón que trasladaba a efectivos de Infantería volcó durante la madrugada de este miércoles en Guaymallén, luego de ser impactado por una camioneta en la intersección de Costanera y Godoy Cruz. Como consecuencia del choque, siete policías resultaron lesionados y fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

De acuerdo con información policial, el furgón circulaba por Costanera de sur a norte y trasladaba a personal de Infantería Centro, que se dirigía a prestar servicio de seguridad en un procedimiento en Las Heras. Al llegar al cruce, fue impactado sobre el lateral del conductor por una Renault Duster, lo que provocó el vuelco del vehículo policial.

Siete efectivos fueron trasladados a centros asistenciales Los diez policías que viajaban en el furgón fueron asistidos por personal médico. Siete fueron trasladados a la Clínica Francesa y tres al Hospital El Carmen, todos con traumatismos y politraumatismos de distinta consideración, aunque permanecían estables.

El conductor de la camioneta también fue asistido por dolor en el pecho. El control de alcoholemia realizado sobre él arrojó 0,38 gramos por litro, mientras que el dosaje practicado al conductor del furgón dio resultado negativo.