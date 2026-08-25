La historia detrás de la tragedia: viajaron a buscar un familiar y murieron todos

La tragedia que conmociona a Córdoba comenzó horas antes del choque fatal ocurrido en la noche del domingo. Danilo Díaz, de 23 años, había sufrido un accidente con su moto en Falda del Carmen y fue trasladado al Hospital Illia de Alta Gracia . Al enterarse, varios familiares dejaron una reunión y fueron a buscarlo para acompañarlo.

El joven estaba fuera de peligro y recibió el alta. Después, el grupo se dirigió hasta la subcomisaría de Falda del Carmen para retirar la motocicleta que había quedado secuestrada. Un quinto familiar regresó conduciendo ese vehículo, mientras que Danilo emprendió el regreso a su hogar, en la localidad de Bouwer junto a Pablo César, de 42 años, y las hermanas Jésica Garrido, de 34, y Yanina Garrido, de 39, a bordo de un Volkswagen Gol.

Los cuatro murieron el domingo por la noche en un choque frontal contra una camioneta RAM en el Camino de los Lecheros, sobre la ruta C-45, a la salida de Alta Gracia. El impacto fue de tal magnitud que el Volkswagen quedó prácticamente destruido.

Danilo, además, estaba a punto de ser papá. Su muerte profundizó todavía más el dolor de una familia que ahora atraviesa una tragedia difícil de dimensionar.

“Estamos muy destrozados, un dolor muy fuerte para toda la familia”, expresó Gloria, cuñada de las mujeres fallecidas, durante una entrevista con Telenoche por Canal Doce de Córdoba. La mujer también reclamó que la investigación avance y se determinen las responsabilidades.

“Pedimos que se haga justicia más que todo por la familia porque la está pasando muy mal”, aseguró.

Así fue el siniestro vial

El Volkswagen Gol circulaba rumbo a Bouwer cuando, por causas que ahora intenta determinar la Justicia, impactó contra la RAM que conducía Carlos Javier Ríos, de 49 años.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que la camioneta habría invadido el carril contrario y provocado el choque frontal. El sector donde ocurrió el siniestro es un tramo recto, con doble línea amarilla y un límite de velocidad de 90 kilómetros por hora.

Los peritajes deberán establecer, entre otros puntos, a qué velocidad circulaban ambos vehículos y cómo se produjo exactamente la invasión de carril. También se esperan los resultados de los estudios de alcoholemia y otros análisis ordenados por la fiscalía.

Ríos, ingeniero agrónomo y oriundo de Rafael García, resultó herido y fue trasladado al Hospital Italiano de Córdoba. Es el único sobreviviente del siniestro.

El fiscal de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, Diego Fernández, imputó al conductor de la RAM por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor. Ríos quedó detenido y, según trascendió, permanece con prisión domiciliaria y custodia policial mientras continúa la investigación.

La causa busca determinar si existió una conducción imprudente o negligente y cuál fue la responsabilidad concreta del conductor en la tragedia.