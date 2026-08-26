Un impactante choque en cadena y vuelco generó caos en el Corredor del Oeste

Un choque múltiple involucró a cuatro vehículos en el Corredor del Oeste. Uno de los autos volcó y dos personas resultaron heridas.

Uno de los vehículos terminó dado vuelta sobre la calzada tras intentar esquivar el choque en cadena.

Un impactante choque generó complicaciones durante la mañana de este miércoles en el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. El siniestro ocurrió en la mano que circula hacia el sur, casi llegando a la rotonda de Carola Lorenzini, y provocó un corte total del tránsito en la zona.

Según la información disponible, el hecho se produjo en el tramo comprendido entre calle Paraná y Carola Lorenzini. Tres vehículos chocaron en cadena por causas que aún son investigadas.

A raíz de la situación, otro automóvil que circulaba por el sector intentó esquivar a los vehículos involucrados, perdió el control y terminó volcando sobre la calzada. La escena generó un importante operativo de emergencia y rápidamente se formaron demoras en el tránsito.

Las consecuencias del siniestro Mariano Godoy/MDZ Dos personas resultaron heridas como consecuencia del accidente. En principio, se trataría de lesiones de carácter leve y no se registraron heridos de gravedad.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de Godoy Cruz y efectivos policiales para asistir a las personas involucradas y avanzar con el despeje de la calzada. Además, se realizaron controles de alcoholemia a los conductores de los vehículos involucrados. Todos los resultados fueron negativos.