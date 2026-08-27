Está acusado de darle una golpiza a un policía y un juez le otorgó la detención domiciliaria

Un juez le otorgó este jueves el beneficio de la detención domiciliaria a Emiliano Federico Noto Cortés (32), un hombre acusado de propinarle una golpiza a un policía meses atrás en el Parque Metropolitano de Maipú . De esa manera, el sospechoso seguirá cumpliendo con la prisión preventiva , pero lo hará fuera de la cárcel.

El beneficio fue dictado por el juez Gabriel Mangiafico , del Juzgado Penal Colegiado N° 2 , quien hizo lugar al pedido de la defensa al considerar que estaban dadas las condiciones para que Noto Cortés abandonara el penal y pase a estar detenido en su domicilio monitoreado por una pulsera electrónica.

Por su parte, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos se opuso al otorgamiento de la detención domiciliaria, teniendo en cuenta que al momento del hecho que se le endilga, Noto Cortés se encontraba cumpliendo una condena condicional por una causa de tenencia ilegal de arma de fuego .

En esa sentencia previa, se le fijaron una serie de pautas de comportamiento para mantener la condicionalidad de la pena, entre las que se encontraban no cometer nuevos delitos. Pero eso no es todo, ya que, en caso de que Noto Cortés sea nuevamente condenado, deberá cumplir el castigo de manera efectiva.

Más allá de esos argumentos expuestos por la parte acusadora, el magistrado de primera instancia tuvo en cuenta que se habían constatado las condiciones del domicilio donde el acusado cumplirá con la prisión preventiva previamente impuesta y que sus padres iban a hacerse cargo de sus cuidados.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que lo más probable es que la fiscalía presente un recurso de apelación sobre la resolución de Mangiafico. En ese caso, un Tribunal Penal Colegiado tomará intervención y definirá si Noto Cortes permanece con domiciliaria o si corresponde que regrese a la cárcel.

La agresión al policía en el Parque Metropolitano

De la reconstrucción realizada por los detectives del caso surgió que durante la tarde del sábado 16 de mayo Noto Cortés se encontraba en su auto, acompañado por un amigo, en el citado espacio verde maipucino.

En ese momento, policías desarrollaban labores preventivas y se acercaron a Noto Cortés para identificarlo y verificar sus antecedentes. Más allá de que se trataba de un procedimiento de rutina, el acusado se mostró ofuscado e inició una fuerte discusión con los funcionarios públicos.

El violento episodio ocurrió en el Parque Metropolitano de Maipú. Archivo MDZ.

En medio de esa situación, Noto Cortés agredió salvajemente a uno de los uniformados, le arrojó una piedra y también lo amenazó de muerte, surge de la investigación.

Producto de las lesiones sufridas, el policía afectado perdió el conocimiento y tuvo que ser asistido en un nosocomio. En tanto, Noto Cortés terminó tras las rejas por el violento episodio y fue imputado por lesiones graves agravadas por ser la víctima un policía en concurso real con amenazas simples.

Al mes siguiente la Justicia le dictó la prisión preventiva, pero, mediante un control jurisdiccional realizado este jueves, el juez Mangiafico hizo lugar a la solicitud de la defensa para cumplir con la medida de coerción en modalidad domiciliaria.