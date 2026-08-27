El GPS de un iPhone robado los delató y terminaron detenidos con otros 23 celulares en Ciudad

El rastreo de un iPhone 16 robado permitió la detención de dos hombres tras un operativo realizado en Ciudad, donde además se secuestraron otros 23 teléfonos celulares , un automóvil que circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo y herramientas que podrían estar vinculadas al desarme de equipos.

La investigación fue llevada adelante por personal de la División Sustracción Automotores , que comenzó a seguir la señal de geolocalización del teléfono sustraído. El dispositivo marcó diferentes movimientos por sectores de Guaymallén, Las Heras y Ciudad , hasta que los pesquisas lograron establecer una ubicación concreta.

El operativo se desplegó en la intersección de Necochea y 9 de Julio , en Ciudad. Allí, los efectivos interceptaron un Renault 9 gris en el que se movilizaban los dos sospechosos. Con la presencia de un testigo, ambos fueron aprehendidos y los investigadores encontraron entre sus pertenencias el iPhone 16 que había sido denunciado como robado .

Pero el procedimiento no terminó con la recuperación del teléfono buscado. Durante la requisa, los efectivos encontraron 24 celulares en total , incluido el equipo de la víctima.

Entre los dispositivos secuestrados había cinco iPhone, 11 Samsung, cuatro Motorola y un Tecno Spark , además de otros dos teléfonos que se encontraban en poder de los hombres interceptados.

En total se secuestraron 24 telefonos celulares durante las maniobras realizadas en Ciudad.

La cantidad y variedad de equipos encontrados quedaron incorporadas a la investigación, que apunta a determinar su procedencia y si estarían vinculados con otros hechos delictivos o con una posible comercialización de teléfonos obtenidos ilícitamente.

Un Renault 9 con una patente que no correspondía

El vehículo en el que se trasladaban los sospechosos también quedó bajo la lupa. Se trataba de un Renault 9 gris que circulaba con placas de dominio correspondientes a otro vehículo, una irregularidad que fue constatada por los investigadores durante el procedimiento.

En el interior del automóvil, además, los efectivos encontraron una caja de cartón con herramientas y distintos elementos que podrían haber sido utilizados para el desarme de teléfonos celulares o estar relacionados con su posterior comercialización.

Renault 9 gris secuestrado, que circulaba con placas de dominio correspondientes a otro vehículo.

El hallazgo sumó otro elemento de interés al expediente, que ahora deberá determinar el origen de los equipos secuestrados y el grado de participación que tuvieron los dos hombres detenidos en los hechos que se investigan.

El GPS marcó el camino hasta los sospechosos

La señal del iPhone 16 fue la pieza que permitió orientar la investigación. A partir de la información aportada por el sistema de geolocalización, los pesquisas pudieron reconstruir parte del recorrido del teléfono y seguir sus movimientos hasta llegar al lugar donde finalmente fue recuperado.

Los dos hombres quedaron aprehendidos por disposición de la Oficina Fiscal Ciudad, mientras que el Renault 9, los 24 celulares y las herramientas halladas fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

La investigación continuará ahora con el análisis de los dispositivos y de los elementos encontrados, con el objetivo de establecer de dónde provenían los otros teléfonos y si forman parte de una maniobra más amplia de robo, desarme y comercialización de equipos móviles.