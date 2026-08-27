Quién era el hincha de River que falleció en el Monumental durante el partido con Independiente Santa Fe

Una médica perteneciente al servicio privado de asistencia de River constató el fallecimiento del hombre de 68 años.

En las últimas horas, trascendió una noticia que conmocionó los hinchas de River Plate. Un hombre de 68 años, que había asistido al partido en el que se disputaban los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, falleció minutos después de que terminara el encuentro en el Monumental.

Si bien el personal del SAME intentó auxiliarlo, el hombre no respondió y una médica perteneciente al servicio privado de asistencia del club constató el fallecimiento.

Quién era el hincha de River que falleció en el Monumental Según se supo, el hincha era Norberto Claudio Reale, de la ciudad de Castelar. De acuerdo con la reconstrucción inicial, habría sufrido un episodio cardíaco en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja.

A raíz del fallecimiento se abrió una investigación judicial bajo la figura de “averiguación de causales de muerte”. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, con intervención del fiscal Campagnoli y la Secretaría del doctor Molinari.