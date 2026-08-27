"Los nenes están adentro": el desesperado pedido de una madre mientras le robaban el auto

Un grave hecho de inseguridad se vivió en Ramos Mejía, donde una familia que había llegado a visitar una casa que había comprado y se encontraba refaccionando fue víctima del robo de su auto. La situación generó momentos de extrema desesperación, ya que sus tres hijos todavía se encontraban dentro del vehículo cuando los delincuentes intentaron llevárselo.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Esquiú y 25 de Mayo, adonde la familia había llegado para visitar la vivienda que había adquirido y que aún estaba remodelando. El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa de la zona, que también captaron los gritos desesperados de la madre de los menores.

Al llegar a la vivienda, cuatro personas comenzaron a acercarse al auto familiar. Cuando los integrantes de la familia empezaron a descender, los delincuentes corrieron hacia el vehículo e intentaron subirse, mientras forcejeaban con el padre. Todo ocurrió con los tres chicos todavía dentro del auto, aunque, en medio del forcejeo, la familia logró sacar rápidamente a los menores antes de que los asaltantes escaparan con el vehículo.

La escena estuvo acompañada por los desesperados gritos de la madre, que pedía ayuda a los vecinos: “¡Pará, pará! ¡Ayuda, ayuda! Los nenes, están los nenes adentro. ¡Nos robaron!”, gritaba. Finalmente, si bien los delincuentes lograron escapar, horas más tarde la Policía recuperó el vehículo robado.

Tras el episodio, los vecinos denunciaron la reiteración de hechos de inseguridad en esa zona, a la que incluso denominaron “la cuadra de los robos”. Según señalaron, no se trataría de un caso aislado, sino de una problemática que se repite desde hace años.

“Esta es la cuadra de los robos. Ya hace siete años que roban. Se pausó un poco hace un año y medio, que ya no es con frecuencia. Pero estamos parados frente a la cuadra de los robos, esta y la cuadra siguiente”, expresó un vecino.

El hombre también señaló que en la zona hay cámaras de seguridad y aseguró que varios de los delincuentes ya habrían sido registrados en distintos episodios.

“Ellos están bien identificados porque ya tenemos los videos donde se los puede observar. Porque son siempre los mismos”, subrayó. Quién además reveló que los ladrones suelen marcar las viviendas para determinar si hay personas en su interior antes de cometer los robos.