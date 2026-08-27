Una mujer trans desnuda protagonizó un escándalo en Córdoba: fue detenida tras causar destrozos

Una mujer trans desnuda fue detenida este miércoles por la noche en la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba , luego de protagonizar una serie de incidentes en la vía pública que generaron sorpresa entre vecinos y automovilistas. Parte de la secuencia quedó registrada en videos que posteriormente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

El episodio ocurrió cerca de las 21.30, sobre calle Don Bosco. Personal policial se dirigió al lugar tras recibir un aviso sobre una persona que se encontraba alterada y provocaba daños en una propiedad.

Al arribar, los efectivos intentaron controlar la situación, pero se resistió al procedimiento. Finalmente, los uniformados lograron reducirla y poner fin al episodio.

De acuerdo con lo informado durante las actuaciones, la mujer trans habría provocado daños en el domicilio donde fue interceptada. Además, los policías constataron que poco antes había roto el espejo retrovisor de una camioneta que estaba estacionada y ocasionado destrozos en la fachada de otra vivienda cercana.

Según los testimonios de personas que se encontraban en la zona, antes de ser detenida la mujer había sido vista caminando desnuda, cubierta de tierra y gritando por la calle .

En medio de la situación, también se habría subido al techo de un vehículo que circulaba por el sector. Las imágenes de ese momento fueron registradas por testigos y comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

Tras controlar el episodio, la mujer fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Por el momento, no se conocieron detalles sobre qué habría desencadenado la conducta ni sobre el contexto previo a los incidentes. La Justicia continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.