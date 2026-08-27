Las impactantes imágenes del granizo en Córdoba y Santa Fe: destrozos y un camión detenido en medio de la ruta

Distintos fenómenos aislados se registraron en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Uno de los episodios más intensos ocurrió en Marcos Juárez, donde durante unos diez minutos cayó piedra prácticamente sin precipitaciones.

Una intensa granizada sorprendió este jueves a la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, donde durante aproximadamente diez minutos se registró una importante caída de piedra, prácticamente sin precipitaciones de lluvia asociadas. Sin embargo, no se trató de la única ciudad afectada por el fenómeno. Vecinos de Santa Fe y Entre Ríos también registraron caída de granizo y compartieron fotos y videos en redes sociales.

La tormenta se desarrolló en un período breve y tuvo como principal característica la caída de granizo en seco, situación que provocó sorpresa entre los habitantes de la localidad. Vecinos comenzaron a compartir a través de las redes sociales fotografías y videos que mostraron la intensidad del episodio y la cantidad de piedra acumulada.

Granizo y tormentas aisladas en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos El fenómeno registrado en Marcos Juárez se produjo en medio de la formación de tormentas severas, pero aisladas, sobre sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Además de la caída de granizo, algunas de estas tormentas estuvieron acompañadas por fuertes ráfagas de viento. Uno de los episodios más impactantes fue reportado sobre la Ruta Provincial 65, en Santa Fe, donde un camión se dirigía a Nogoyá (Entre Ríos) y se vio afectado por los fuertes vientos y granizo.

Un camión se tuvo que desviar por el viento en la Ruta Provincial 65 de Santa Fe También se registraron varias tormentas aisladas de intensidad sobre sectores del sur de Córdoba y del sur santafesino. Usuarios de distintas localidades difundieron imágenes de la caída de piedra y de las condiciones meteorológicas a través de las redes sociales.

Relevan posibles daños tras la granizada en Marcos Juárez Después del temporal, Defensa Civil y las autoridades locales comenzaron a recorrer los barrios de Marcos Juárez para evaluar posibles daños y detectar complicaciones en la infraestructura urbana. Este tipo de episodios, con caída de granizo prácticamente sin lluvia, puede provocar daños materiales sobre vehículos, viviendas y arbolado público, por lo que el relevamiento busca establecer el impacto que tuvo el fenómeno en los diferentes sectores alcanzados.