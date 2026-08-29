Era estudiante de policía, iba a un desfile y lo mataron para robarle la moto

Kevin Samuel Rueda, un estudiante de 21 años de la Policía de Tucumán, fue asesinado de un disparo durante un robo ocurrido este sábado a la madrugada en San Miguel de Tucumán . El joven se dirigía en moto hacia un desfile institucional cuando fue interceptado por dos delincuentes.

El ataque ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en la esquina de avenida Colón y Fortunata García . Rueda circulaba en una Honda Wave blanca y llevaba su uniforme de gala debajo de una campera y un jogging cuando fue abordado por los sospechosos, que también se movilizaban en motocicleta.

Según las primeras reconstrucciones, los atacantes le cruzaron el paso, le dispararon y escaparon con su vehículo . Un testigo aseguró haber escuchado la detonación y observado cómo ambas motos huyeron de la zona, mientras Rueda quedó tendido sobre el pavimento. Minutos después, personal médico llegó al lugar y confirmó la muerte del joven.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II , encabezada por el fiscal Carlos Sale y la auxiliar de fiscal Luz Becerra: " Estamos tratando de individualizar a los responsables, en principio son dos . Aparentemente fue todo muy rápido: lo interceptan, le cruzan la moto, le efectúan un disparo y le quitan la moto, prácticamente de inmediato", explicó sale.

El fiscal señaló además que, según los primeros elementos de la investigación, la víctima no se habría resistido al robo y que los delincuentes se llevaron únicamente la motocicleta: "Al parecer, la víctima no se resistió y, en principio, le robaron solo la moto".

Kevin Rueda, asesinado en un robo de motocicleta

Encontraron la moto abandonada en un cañaveral

Mientras los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables, la causa tuvo una novedad durante la tarde. Efectivos policiales encontraron la Honda Wave robada oculta entre plantas de caña de azúcar, a unos 40 metros de un sendero de tierra.

El vehículo fue localizado en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo, en una zona descampada cercana al Canal Sur, en el sur de la capital tucumana.

"Hemos sufrido una pérdida de una persona muy valiosa para la provincia, un servidor público", lamentó el fiscal Sale tras el asesinato del joven estudiante de la Policía de Tucumán.