Seis detenidos durante patrullajes preventivos en Godoy Cruz y Guaymallén

La Unidad de Acción Preventiva realizó una serie de procedimientos que culminaron con el secuestro de armas de fuego, un vehículo y seis detenidos.

Las maniobras de la UAP dejaron un saldo de seis detenidos. Imagen ilustrativa.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), realizó una serie de procedimientos en Guaymallén y Godoy Cruz que concluyeron con seis detenidos, un vehículo secuestrado y armas de fuego retiradas de circulación.

Uno de los procedimientos se concretó en Comechingones y Fangio, de Godoy Cruz, cuando la UAP realizaba maniobras preventivas. En ese momento, observaron una Fiat Fiorino cuyo conductor adoptó una actitud esquiva al advertir la presencia policial.

Los efectivos procedieron a identificarlo y, ante su comportamiento nervioso, realizaron una requisa del vehículo. Debajo del asiento del conductor encontraron un envoltorio con ocho municiones calibre 22. Luego, debajo del asiento del acompañante, hallaron una bolsa con otras 28 municiones del mismo calibre, un cargador con ocho municiones y una pistola Bersa modelo 64 calibre 22 LR, cuyo cargador contenía dos municiones.

Algunos de los elementos secuestrados por la UAP Ministerio de Seguridad En otro procedimiento, realizado en Vélez Sarsfield y Bahía Ushuaia, también en Godoy Cruz, la misma unidad realizaba maniobras operativas cuando observó a varios hombres. Uno de ellos llevaba un elemento con características similares a las de un arma de fuego.

Ante la voz de alto, el hombre arrojó el elemento al suelo. Tras resguardarlo e inspeccionarlo, se constató que se trataba de una réplica de arma de fuego. Fue aprehendido.