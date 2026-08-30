Seis detenidos durante patrullajes preventivos en Godoy Cruz y Guaymallén
La Unidad de Acción Preventiva realizó una serie de procedimientos que culminaron con el secuestro de armas de fuego, un vehículo y seis detenidos.
En las últimas horas, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), realizó una serie de procedimientos en Guaymallén y Godoy Cruz que concluyeron con seis detenidos, un vehículo secuestrado y armas de fuego retiradas de circulación.
Uno de los procedimientos se concretó en Comechingones y Fangio, de Godoy Cruz, cuando la UAP realizaba maniobras preventivas. En ese momento, observaron una Fiat Fiorino cuyo conductor adoptó una actitud esquiva al advertir la presencia policial.
Los efectivos procedieron a identificarlo y, ante su comportamiento nervioso, realizaron una requisa del vehículo. Debajo del asiento del conductor encontraron un envoltorio con ocho municiones calibre 22. Luego, debajo del asiento del acompañante, hallaron una bolsa con otras 28 municiones del mismo calibre, un cargador con ocho municiones y una pistola Bersa modelo 64 calibre 22 LR, cuyo cargador contenía dos municiones.
En otro procedimiento, realizado en Vélez Sarsfield y Bahía Ushuaia, también en Godoy Cruz, la misma unidad realizaba maniobras operativas cuando observó a varios hombres. Uno de ellos llevaba un elemento con características similares a las de un arma de fuego.
Ante la voz de alto, el hombre arrojó el elemento al suelo. Tras resguardarlo e inspeccionarlo, se constató que se trataba de una réplica de arma de fuego. Fue aprehendido.
Más detenidos en Guaymallén
En Guaymallén, durante un patrullaje por calle Buenos Vecinos, al ingresar por un callejón interno del asentamiento BAP, la UAP observó a un hombre que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga hacia el interior del asentamiento. Durante la huida, arrojó un arma de fuego. Los efectivos continuaron con el procedimiento y secuestraron un revólver de ocho alveolos, calibre 22 largo.
Por último, sobre calle Serú, del mismo departamento, la UAP aprehendió a cuatro hombres durante un patrullaje preventivo. En el procedimiento secuestraron una pistola calibre 9 milímetros de color negro y un automóvil Chevrolet Agile gris.