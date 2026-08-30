Un incendio de basura generó preocupación y movilizó a tres cuerpos de Bomberos en La Favorita
El incendio afectó un sector donde se acumulaban residuos, troncos y cubiertas frente al barrio Alto Mendoza. Bomberos trabajaron para extinguir las llamas.
Un incendio de importantes dimensiones se registró al mediodía en un sector de La Favorita, frente al barrio Alto Mendoza, donde las llamas afectaron una zona utilizada para el acopio de basura, troncos y cubiertas. Bomberos del Cuartel Central y voluntarios de Capital y Las Heras trabajaron para controlar el fuego.
De acuerdo con información policial, las primeras averiguaciones indicaban que el siniestro podría haberse originado a raíz de una quema ilegal. En el lugar se desplegó un operativo de sofocación con apoyo hídrico para contener las llamas y evitar que avanzaran hacia otros sectores.
Bomberos controlaron las llamas
Los equipos de emergencia realizaron tareas durante varias horas hasta lograr extinguir las llamas. La magnitud del material acumulado en el predio obligó a mantener un intenso trabajo para controlar los distintos focos y reducir el riesgo de propagación.
Finalmente, el incendio quedó contenido y los Bomberos continuaron con las tareas necesarias para extinguir por completo los sectores que permanecían afectados.