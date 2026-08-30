Detuvieron al cantante Callejero Fino en Tigre: iba en una camioneta sin patente y con un arma

El cantante de RKT fue detenido en Villa La Ñata junto a otro hombre. La Policía secuestró una pistola Glock calibre .40 con numeración suprimida.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo al cantante de RKT por tenencia ilegal de un arma.

El cantante de música urbana Callejero Fino, de 31 años, fue detenido este domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre, durante un operativo policial. Según informaron fuentes policiales, circulaba en una camioneta sin patentes y llevaba un arma de fuego.

El procedimiento ocurrió en el cruce de la calle Italia y la ruta 27, cuando efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaban recorridas preventivas por la zona.

Los agentes detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin las chapas patente delantera y trasera. El vehículo tampoco exhibía un cartel visible con el dominio, por lo que los policías decidieron detenerlo para realizar un control.

El conductor fue identificado como Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, uno de los referentes de la música RKT. En el vehículo también viajaba un joven de 27 años.