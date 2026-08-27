Voraz incendio destruyó un histórico edificio municipal en Catriel

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo durante la madrugada de este jueves un histórico edificio municipal de Catriel , Río Negro , donde funcionaban dependencias de Desarrollo Social y el Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios (CRESU).

El siniestro comenzó alrededor de la 1 en el inmueble situado en la esquina de avenida San Martín y Misiones, en pleno centro de la ciudad. El edificio había pertenecido antiguamente a YPF y era parte de un sector con fuerte vínculo con la historia petrolera de la localidad.

La estructura estaba compuesta por un pabellón de unos 60 metros de largo por 10 de ancho, construido principalmente con madera, un material que favoreció la rápida propagación de las llamas. Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado, aunque el inmueble quedó completamente destruido y parte del techo y las paredes colapsaron.

Al operativo se incorporaron Bomberos Voluntarios, Policía, Protección Civil, personal del Hospital Catriel y trabajadores de Edersa. También vecinos y propietarios de camiones tanque colaboraron con el abastecimiento de agua para las autobombas. Por prevención, se interrumpió el suministro eléctrico en la zona.

La magnitud del incendio generó preocupación entre los habitantes del centro de Catriel, que se acercaron durante la madrugada ante el sonido de las sirenas y la intensa presencia de humo. Videos difundidos en redes sociales mostraron la fuerza con la que avanzaban las llamas y algunas explosiones dentro del inmueble.

La intendenta Daniela Salzotto estuvo en el lugar junto a integrantes de su gabinete y siguió las tareas de emergencia. Debido a la situación, el municipio decidió suspender las actividades oficiales previstas para ese jueves.

Además del edificio, el fuego afectó expedientes y documentación municipal, mercadería destinada a familias vulnerables, muebles y equipos informáticos utilizados por las distintas áreas que funcionaban allí.

Hasta el momento, no se determinó oficialmente el origen del incendio. Las pericias de Bomberos y del Gabinete de Criminalística de la Policía buscarán establecer cómo comenzó el fuego y determinar el alcance de los daños.