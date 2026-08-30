El GPS de un auto robado permitió detener a dos hombres y recuperar parte de un botín en Guaymallén

Un asalto cometido contra tres mujeres durante la tarde del sábado en una vivienda de Guaymallén terminó con dos hombres detenidos y la recuperación de gran parte de los elementos robados , luego de que la Policía siguiera mediante GPS de un auto y una computadora sustraídos durante el hecho ocurrido en una casa de calle Elpidio González.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 18, tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre el asalto. A partir de ese momento, los efectivos activaron un operativo para localizar el automóvil sustraído , que contaba con sistema de rastreo satelital y emitía una señal desde el departamento de Maipú.

El trabajo conjunto entre efectivos policiales, la División Automotores y el sistema de videovigilancia permitió reconstruir el desplazamiento del vehículo hasta localizarlo estacionado sobre calle Otero .

Los investigadores montaron entonces una vigilancia en la zona y esperaron hasta que dos hombres llegaron al rodado. Ambos fueron aprehendidos y quedaron vinculados a la investigación por el violento episodio.

Sin embargo, las medidas no terminaron allí. Los pesquisas también utilizaron el sistema de geolocalización de una de las computadoras robadas y analizaron registros de cámaras de seguridad para continuar reconstruyendo el recorrido posterior al asalto.

Tras la intervención de Policía Científica, los efectivos recuperaron distintos objetos que habían sido sustraídos de la vivienda. Solo una computadora y un iPad permanecían sin ser localizados en ese momento.

El botín apareció en una vivienda de Maipú

La investigación continuó con un allanamiento en una casa ubicada sobre calle San Luis, en Maipú, donde el procedimiento arrojó resultado positivo. Allí se secuestró una computadora Lenovo con su cargador, un bolso rosa con bijouterie, un masajeador facial, un parlante, anteojos de sol, lentes recetados, dos teléfonos Motorola y joyas.

Durante la medida también fue aprehendida la propietaria del domicilio, quien aseguró que les alquilaba un colchón a los dos hombres que ya habían sido detenidos.

Los elementos recuperados quedaron secuestrados a disposición de la Justicia, mientras la investigación continuaba para determinar el destino del resto de los objetos y esclarecer por completo el asalto. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Guaymallén.