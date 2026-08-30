Por qué Callejero Fino estuvo preso: la condena que cumplió antes de su nueva detención

Callejero Fino volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras ser detenido en Tigre con un arma de fuego. El episodio reavivó el interés por su pasado, cuando el cantante tenía 20 años y fue condenado a seis años de prisión.

Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, pasó cinco meses en un penal y luego continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario en su casa de Presidente Derqui, con una tobillera electrónica.

Fue durante ese período cuando comenzó a dedicarse de lleno a la música. El encierro marcó un punto de inflexión en su vida y lo llevó a desarrollar una carrera que años después lo convertiría en uno de los referentes del RKT argentino.

El cantante fue condenado a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años. Según contó posteriormente, terminó involucrado en el hecho por encontrarse con personas que, según sus propias palabras, no eran las compañías adecuadas.

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar", relató en el programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. Al recordar aquella etapa, Callejero Fino también aseguró que no tenía un recuerdo completo de lo ocurrido. "No me acuerdo del hecho. Son flashes", explicó durante la entrevista.

El artista contó además que algunas de las personas que lo acompañaban en aquella época terminaron presas o murieron. En ese contexto, sostuvo que le hubiera gustado conocer con precisión qué había sucedido.

Tras pasar cinco meses en prisión, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario y continuó cumpliendo la pena en su vivienda de Presidente Derqui. Durante ese período utilizó una tobillera electrónica y necesitaba autorización judicial para salir de su casa.

El momento en que la música cambió su vida

El encierro terminó siendo también el momento en el que Callejero Fino comenzó a construir su carrera musical. Durante las noches escribía canciones, hacía freestyle y empezó a publicar contenido en redes sociales.

También organizaba pequeñas fiestas en el patio de su casa, conocidas como las "Juntadas Callejeras". Los invitados debían llevar alimentos destinados a merenderos de su barrio.

En octubre de 2021 lanzó "PA TRA RKT", una canción que marcó un punto de inflexión en su carrera. Como todavía tenía restricciones para salir de su domicilio, llegó a grabar contenidos en la puerta de su casa para evitar que se activara la tobillera.

Con autorización judicial comenzó después a presentarse en distintos escenarios. El 28 de enero de 2022 debutó en el Luna Park, uno de los momentos más importantes de sus primeros años como artista.

Cuándo terminó la condena Callejero Fino

Finalmente, en agosto de 2023 anunció que había terminado de cumplir la condena y recuperado su libertad. A partir de entonces, su carrera siguió creciendo hasta convertirlo en uno de los nombres más reconocidos del RKT en Argentina. En distintas entrevistas, Callejero Fino volvió sobre aquella etapa y reconoció los errores que había cometido.

Ahora, años después de haber cumplido aquella condena, el cantante vuelve a enfrentar una causa judicial. Fue detenido en Villa La Ñata, Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente.

Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre .40 con numeración suprimida, por lo que quedó involucrado en una investigación por tenencia ilegal de arma de guerra.