Callejero Fino declaró tras la causa por tenencia de armas y seguirá detenido

Tras ser detenido en Tigre, el referente del RKT dio su versión de los hechos ante la Justicia. Su amigo se despegó del escándalo y la defensa presentó una insólita coartada sobre la camioneta sin patente.

El panorama judicial de Simón Nattanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, acaba de ampliarse. Tras ser detenido por la Policía de Tigre luego de circular en una camioneta sin patente y portar un arma con la numeración limada, el cantante prestó declaración en las últimas horas, aunque sus palabras generaron más dudas que certezas.

Según los reportes de última hora, el músico evitó dar precisiones sobre el punto más grave de la acusación: no explicó de dónde sacó el arma, quién compró las balas, ni por qué la pistola estaba cargada en la guantera de su vehículo. En lugar de eso, el artista centró su testimonio en quejarse por las condiciones de su detención y por el trato que recibió por parte de los efectivos policiales durante el operativo.

La coartada de la defensa El equipo legal de Callejero Fino intentó justificar la falta de patentes en la camioneta Volkswagen Amarok, que es propiedad del cantante, alegando que se las habían quitado porque el vehículo estaba siendo utilizado para grabar un videoclip. Para respaldar esta versión, sus abogados presentaron imágenes del supuesto rodaje. Sin embargo, esta explicación no justifica la tenencia de un arma de guerra real, cargada y lista para usarse, lo cual constituye un delito grave.

Por otro lado, el joven que acompañaba al músico en el momento del control policial también dio su testimonio y decidió soltarle la mano. En su declaración, aseguró que no sabía que había un arma escondida en la guantera y que el cantante nunca se lo mencionó.

La actitud que podría agravar su situación Un dato que encendió las alarmas de los investigadores es el destino que tenía el cantante al momento de ser interceptado. Según trascendió, Callejero Fino se dirigía armado al cumpleaños de J Rei (pareja de María Becerra).