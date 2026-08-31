El fuerte mensaje de apoyo de La Joaqui a Callejero Fino tras su detención: "Siempre"

En medio del escándalo judicial que enfrenta el referente del RKT, la cantante le dedicó un sentido texto en sus redes sociales.

Simón Nattanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, fue detenido el último domingo en Tigre por portación ilegal de arma de guerra. Mientras la Justicia define su futuro y los fanáticos se preguntan qué pasará con su esperado show en el Movistar Arena, las muestras de apoyo comenzaron a llegar. Y una de las más contundentes fue, sin dudas, la de La Joaqui.

Lejos de esquivar el tema o mantener un perfil bajo frente a la polémica, la referente del género decidió poner el cuerpo por su colega. A través de sus historias de Instagram, La Joaqui compartió una foto donde se los ve a ambos posando sonrientes y con looks combinados en negro, acompañados por un texto que no deja lugar a segundas lecturas.

"Siempre siempre, nunca nunca. Desde chiquitos para siempre", escribió la artista sobre la imagen en la que se los ve juntos. El posteo, musicalizado estratégicamente con una canción de ambos, refleja la profunda amistad que los une.

El detrás de escena judicial Los artistas, juntos. IG @lajoaqui La situación de Callejero Fino es por demás delicada. El cantante circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok sin patente por la zona de Villa La Ñata cuando fue interceptado por un control de la Policía Bonaerense. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

Aunque en su declaración el músico intentó despegarse asegurando que el arma no le pertenecía (explicó que iban camino al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra), la acusación por tenencia ilegal de arma de guerra se sostiene. El panorama judicial se vuelve más complejo debido a sus antecedentes: ya cumplió una condena previa de seis años por robo, la cual finalizó en 2023 tras pasar por la cárcel y el régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica.