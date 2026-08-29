Polémico: La Joaqui cambia radicalmente de look luego de su ruptura con Luck Ra

Tras su separación con Luck Ra, La Joaqui reapareció con un impactante nuevo look que marca un antes y un después en su imagen personal y profesional. ¡Mirá!

La Joaqui decidió iniciar un nuevo capítulo en su vida tras confirmar su separación de Luck Ra después de dos años de relación, y lo hizo con un rotundo cambio de look que la llevó a un cabello largo, lacio y negro, que varios interpretaron como el regreso a una estética más asociada a su identidad original y como una señal de relanzamiento personal y artístico en medio de su presente sentimental.

Las imágenes del cambio fueron compartidas por su estilista Alejo Rusconi, quien mostró el proceso de transformación y escribió junto al resultado final una frase que funcionó como presentación de la nueva etapa: "Ahora bancate a la morocha de pelo largo".

No obstante, fue un detalle al margen del look lo que sumó una capa extra de polémica al posteo, porque Tuli Acosta, amiga de Luck Ra y señalada como tercera en discordia en la ruptura, pasó por la publicación y le dejó su "me gusta", un hecho que adquirió otro peso por el contexto que rodea a la historia, ya que según algunas versiones fue el propio estilista Alejo Rusconi quien, sin quererlo, ofició de vocero del escándalo al recibir la confidencia de Tuli sobre su supuesto vínculo con Luck Ra, sin saber que Rusconi también atendía a La Joaqui.