Luck Ra habría regresado con una expareja: el fuerte motivo que enfureció a La Joaqui

Mientras todos apuntaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia, el cantante cordobés se estaría reencontrando con una antigua novia.

No hay peor traición que la que llega desde el círculo de confianza. Tras su abrupta ruptura con Luck Ra, La Joaqui descubrió que el cordobés volvió a frecuentar a Guille, su expareja histórica. El gran problema es que ambas mantenían una estrecha amistad propiciada por la propia cantante, quien terminó enterándose del acercamiento del modo más amargo.

Según relató Pepe Ochoa en LAM (América TV), cuando Luck Ra cortó con Guille Giles y comenzó a salir con La Joaqui, su ex seguía trabajando con él. Lejos de pedir que la apartaran, La cantante tuvo un gran gesto y le dijo a su novio que la joven debía conservar su trabajo y, con el tiempo, ambas mujeres se volvieron "amigotas" muy cercanas. De hecho, cada vez que La Joaqui viajaba a México, se encontraba con ella.

Los detalles del supuesto regreso de la expareja Sin embargo, las cosas dieron un giro radical en los últimos días. Guille, que se había instalado en tierras aztecas por su relación con el futbolista Santi Simón (quien milita en el Toluca, según detallaron en el ciclo), se separó y regresó a la Argentina. Fue en este contexto que habría retomado el contacto y los encuentros con Luck Ra.

Al enterarse de esta jugada a sus espaldas, La Joaqui no dudó y dejó de seguir a Guille en todas sus redes sociales. La furia de la artista es tal que, según trascendió, fue vista cenando recientemente con Cazzu y otro acompañante, donde se la escuchó a los gritos, visiblemente indignada por lo que considera una doble traición.

La pareja supo tener un vínculo de idas y vueltas. Archivo MDZ En medio de este triángulo amoroso, el nombre de Tuli también volvió a resonar. Según la información que circuló en el piso, la bailarina y cantante se habría comunicado por privado con La Joaqui. ¿El motivo? Agradecerle su generosidad por haberse mantenido en silencio y no haberla "matado" mediáticamente cuando estallaron los primeros rumores de infidelidad.