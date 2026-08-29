¿Despedida de soltera? Lali Espósito con sus amigas en Río de Janeiro y un detalle que no pasó desapercibido

La estrella pop hizo una pausa antes de su tercera fecha en River y viajó a Brasil: salidas a boliches, anillo de compromiso y detalles que alimentaron rumores.

Lali Espósito está atravesando una de las etapas más brillantes de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras espera su tercer show en el River Plate y avanza con los preparativos de su boda con Pedro Rosemblat, la cantante armó las valijas y aterrizó en Río de Janeiro. ¿El motivo? Todo apunta a que la cantante estaría celebrando su despedida de soltera rodeada de sus amigas más íntimas.

Fueron los propios seguidores de la artista quienes hicieron de paparazzi en las calles cariocas. A través de las redes sociales, compartieron imágenes de la "fanática" firmando autógrafos en la puerta de su hotel y disfrutando a pleno de la movida nocturna.

Las pistas que dejan las redes Las famosas y una gran estadía en la ciudad colorida. IG @merydelcerrook El hermetismo del viaje duró poco. Las sospechas de que esta escapada era la antesala de su casamiento con el creador de Gelatina tomaron fuerza cuando Mery del Cerro, parte del círculo más íntimo de Lali, empezó a subir historias a su cuenta de Instagram desde la misma ubicación.

La noche de la artista en Brasil. Archivo MDZ En sus posteos, se pudo ver la playa de Ipanema y un almuerzo en un lujoso hotel. El detalle que enloqueció al fandom fue una foto de esa comida donde, en una de las esquinas de la mesa, asoma la mano de Lali luciendo su anillo de compromiso. La squad de la novia también incluyó a Cande Vetrano.

La noche carioca y un detalle que no pasó inadvertido La gira de las mujeres no fue solo playa y relax diurno. La intérprete aprovechó para salir de fiesta y el lugar elegido fue Pink Flamingos, un reconocido y muy popular boliche LGBTQ+ de Río de Janeiro. Desde el perfil oficial del local (@pinkflamingorio) compartieron en sus historias varias fotos de la cantante posando muy copada con quienes la reconocieron en el lugar.