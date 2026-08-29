Polémico momento en vivo: insultaron y le robaron a Daniel Roggiano en pleno móvil de Telefe

El periodista se encontraba trabajando en la calle para El Noticiero de la Gente cuando una mujer lo interceptó: los detalles del incómodo episodio.

Un violento momento se vivió en la pantalla de Telefe durante la emisión de El Noticiero de la Gente (Telefe). El periodista y meteorólogo Daniel Roggiano se encontraba realizando un móvil en la localidad de San Martín cuando fue abordado por una mujer que interrumpió la transmisión en vivo.

Mientras el cronista intentaba llevar adelante su segmento, la transeúnte se interpuso frente a la cámara y comenzó a increparlo a los gritos: "¡Ensobrado! ¡Acá estamos San Martín con esta gente ensobrada de Telefe!". Acto seguido, la mujer le arrebató de las manos los carteles que Roggiano tenía preparados para interactuar con el público en el móvil.

El video del momento "¡Me robó los certificados! ¡Me acaba de robar los certificados!", exclamó el periodista, intentando sortear la situación. Pese al exabrupto, Roggiano buscó calmar las aguas y continuar con su trabajo acercándose a otras personas que estaban descansando en la plaza: "¿Todo bien? ¿Cómo te trata el fin de semana?".

Ante la tensión escalada, desde el estudio decidieron ponerle una pausa al enlace. Germán Paoloski desde el piso tomó la palabra para respaldar a su compañero y repudiar el hecho: "En un rato volvemos, porque lo que no puede pasar es la violencia, ¿no?". En ese sentido, el presentador remarcó que, si bien existe la libertad de expresión, el límite es el respeto hacia el trabajador: "La señora puede pensar lo que quiera, incluso hasta puede decirlo. Pero Roggiano está trabajando".