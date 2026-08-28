Yanina Latorre destrozó a los padres de Tini Stoessel tras el violento ataque a la prensa: "Mostrando la hilacha"

La periodista opinó en el programa que conduce por El Observador sobre la actitud que tuvieron Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera con la prensa.

La presencia de periodistas en la puerta de la casa de Alejandro Stoessel terminó en un tenso episodio que rápidamente se volvió viral. El papá de Tini Stoessel reaccionó con piedrazos contra la guardia periodística, mientras que Mariana Muzlera también expresó su enojo en redes sociales y apuntó contra un camarógrafo de El Diario de Mariana.

Las imágenes y los mensajes publicados por los padres de Tini Stoessel generaron una fuerte repercusión en los medios. En ese contexto, Yanina Latorre se refirió al episodio en su programa de El Observador y cuestionó duramente la actitud de Stoessel y Muzlera.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en El Observador sobre Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera "Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana", opinó la conductora. Además, defendió la presencia de los periodistas en la vía pública: "Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad".

Latorre también recordó el vínculo que mantuvo durante años con Mariana y aseguró que los Stoessel siempre tuvieron una postura particular frente a los medios. "Así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir", aseguró la presentadora. Yanina también repudió el mensaje de la madre de Tini contra el camarógrafo: "Me parece un horror que le digan 'boludo'".