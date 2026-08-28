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Paz Cornú

Revelan el polémico motivo detrás de la separación de una famosa empresaria: "Migajitas de..."

La separación de la empresaria se dio a conocer en abril, pero ahora Marcia Frisciotti destapó la impactante razón de la ruptura.

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Marcia Frisciotti sacó a la luz detalles desconocidos de la separación de una famosa.

Marcia Frisciotti sacó a la luz detalles desconocidos de la separación de una famosa.

Canva

Paz Cornú y Diego Orden protagonizaron una historia de amor que comenzó de manera inesperada a fines de 2017 y que, durante siete años, estuvo marcada por el crecimiento de la familia y distintos proyectos compartidos. La diseñadora conoció al contador de casualidad en el reconocido local Tequila, poco después de haberse separado de Jorge Basile, y el romance avanzó rápidamente.

A pocos meses de comenzar la relación, en enero de 2018, decidieron mudarse juntos y disfrutaron de unas vacaciones en Punta del Este. En abril de 2019 dieron otro paso importante y se casaron en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos. En mayo de 2021, además, se convirtieron en padres de mellizos, India y Román, después de que Paz anunciara su embarazo en medio de rumores de crisis.

Según contó Ángel de Brito en abril, Paz Cornú y Diego Orden se separaron.

Según contó Ángel de Brito en abril, Paz Cornú y Diego Orden se separaron.

Sin embargo, en abril de 2026 trascendió que la pareja había decidido ponerle punto final a su relación después de siete años. En aquel momento, Ángel de Brito contó en LAM que existían diferencias y un desgaste en el vínculo, aunque no se habían conocido mayores detalles sobre las razones que habían llevado a la separación.

Ahora, meses después de aquella noticia, salió a la luz una versión que explicaría qué habría ocurrido puertas adentro. Marcia Friosciotti contó en Puro Show que Diego, quien es contador, estaba a cargo de manejar las cuentas de los locales de Paz y que la diseñadora habría detectado algunos faltantes de dinero. "Parece ser que ella notó algunos faltantes de dinero", comentó la panelista.

Según Frisciotti, la diseñadora de moda se percató que le faltaba dinero.

Según Frisciotti, la diseñadora de moda se percató que le faltaba dinero.

"Aparentemente faltaban algunas migajitas de plata y eso encendió las alarmas. A Paz esto la decepcionó mucho y eso la llevó a separarse", explicó Friosciotti.

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