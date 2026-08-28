Revelan el polémico motivo detrás de la separación de una famosa empresaria: "Migajitas de..."

La separación de la empresaria se dio a conocer en abril, pero ahora Marcia Frisciotti destapó la impactante razón de la ruptura.

Marcia Frisciotti sacó a la luz detalles desconocidos de la separación de una famosa.

Paz Cornú y Diego Orden protagonizaron una historia de amor que comenzó de manera inesperada a fines de 2017 y que, durante siete años, estuvo marcada por el crecimiento de la familia y distintos proyectos compartidos. La diseñadora conoció al contador de casualidad en el reconocido local Tequila, poco después de haberse separado de Jorge Basile, y el romance avanzó rápidamente.

A pocos meses de comenzar la relación, en enero de 2018, decidieron mudarse juntos y disfrutaron de unas vacaciones en Punta del Este. En abril de 2019 dieron otro paso importante y se casaron en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos. En mayo de 2021, además, se convirtieron en padres de mellizos, India y Román, después de que Paz anunciara su embarazo en medio de rumores de crisis.

Según contó Ángel de Brito en abril, Paz Cornú y Diego Orden se separaron. Foto: Gentileza. Sin embargo, en abril de 2026 trascendió que la pareja había decidido ponerle punto final a su relación después de siete años. En aquel momento, Ángel de Brito contó en LAM que existían diferencias y un desgaste en el vínculo, aunque no se habían conocido mayores detalles sobre las razones que habían llevado a la separación.

Ahora, meses después de aquella noticia, salió a la luz una versión que explicaría qué habría ocurrido puertas adentro. Marcia Friosciotti contó en Puro Show que Diego, quien es contador, estaba a cargo de manejar las cuentas de los locales de Paz y que la diseñadora habría detectado algunos faltantes de dinero. "Parece ser que ella notó algunos faltantes de dinero", comentó la panelista.