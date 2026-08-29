Los periodistas agredidos por Alejandro Stoessel revelaron fuertes detalles del suceso: "Estaba ido"
Tras el violento episodio en San Isidro y los furiosos posteos de Mariana Muzlera, los cronistas que hacían guardia rompieron el silencio.
El escándalo en la puerta de la mansión Stoessel sigue sumando datos. Luego de que Alejandro Stoessel agrediera a un móvil de televisión y su esposa, Mariana Muzlera, tildara de "nefastos" a los periodistas en sus redes sociales, los cronistas involucrados salieron a dar su versión de los hechos.
En una reciente entrevista, los periodistas afectados, un cronista y la movilera de DDM, detallaron cómo vivieron los minutos de tensión en San Isidro. Según su relato, se encontraban realizando una guardia habitual de manera pacífica para buscar una nota exclusiva cuando la situación se descontroló.
"Pasaron dos horas y sale Alejandro por el balcón. Nos dice '¿qué hacen ahí?' y tira un insulto fuerte", detalló el hombre, remarcando que el productor se mostró descolocado. Según su testimonio, el padre de la artista "amaga con irse, vuelve y tira la piedra que todos vemos en las imágenes".
La dura respuesta a los posteos de Mariana Muzlera
Los cronistas tampoco dejaron pasar las historias de Instagram de la madre de Tini, quien publicó imágenes de las cámaras de seguridad tildando a la prensa de "bolud*s" y "nefastos". Sobre este punto, el periodista fue tajante: "Me pareció de mal gusto. Me pareció que escrachara a un compañero que está laburando y esperando de esa manera".
Además, remarcó que la prensa no fue quien expuso el escándalo familiar, disparando una frase letal: "Lamentablemente nosotros no fuimos quienes los expusimos a ellos. Fue su propia hija quien lastimosamente estaba haciendo una auditoría a su padre". En ese sentido, el trabajador de prensa cuestionó duramente la doble moral del entorno: "No les gusta lo mediático, reniegan, pero después cuando necesitan a la prensa para que vayan a vender un show o para dar una entrevista, ahí sí son todos amorosos".
"Creímos que nos iba a dar una nota"
Por su parte, la cronista confesó que en un primer momento se ilusionaron pensando que el revuelo significaba que Stoessel iba a hablar con ellos: "Estaba enojado, estaba ido, empezó a gritar qué hacen acá, qué es lo que quieren, nos insultó. De hecho, le dije a mi compañero 'agarrá la cámara' creyendo que nos iba a dar una nota. No fue así".
Ese último acto violento fue lo que más alarmó a los presentes. "Era una piedra grande y por eso digo que me llama la atención, porque es una persona que tiene problemas de salud, estuvo internado hace muy poco", reflexionó la cronista sobre la reacción desmedida. Para cerrar, aclaró que el equipo de prensa siempre mantuvo los límites: "Nunca irrumpimos en una propiedad, nunca hicimos ningún agravio, nunca arrojamos piedras. Eso fue del otro lado, así que hay que ver acá quiénes son los nefastos".