Los periodistas agredidos por Alejandro Stoessel revelaron fuertes detalles del suceso: "Estaba ido"

El escándalo en la puerta de la mansión Stoessel sigue sumando datos. Luego de que Alejandro Stoessel agrediera a un móvil de televisión y su esposa, Mariana Muzlera, tildara de "nefastos" a los periodistas en sus redes sociales, los cronistas involucrados salieron a dar su versión de los hechos.

En una reciente entrevista, los periodistas afectados, un cronista y la movilera de DDM, detallaron cómo vivieron los minutos de tensión en San Isidro. Según su relato, se encontraban realizando una guardia habitual de manera pacífica para buscar una nota exclusiva cuando la situación se descontroló.

"Pasaron dos horas y sale Alejandro por el balcón. Nos dice '¿qué hacen ahí?' y tira un insulto fuerte", detalló el hombre, remarcando que el productor se mostró descolocado. Según su testimonio, el padre de la artista "amaga con irse, vuelve y tira la piedra que todos vemos en las imágenes".

La dura respuesta a los posteos de Mariana Muzlera Los cronistas tampoco dejaron pasar las historias de Instagram de la madre de Tini, quien publicó imágenes de las cámaras de seguridad tildando a la prensa de "bolud*s" y "nefastos". Sobre este punto, el periodista fue tajante: "Me pareció de mal gusto. Me pareció que escrachara a un compañero que está laburando y esperando de esa manera".

Además, remarcó que la prensa no fue quien expuso el escándalo familiar, disparando una frase letal: "Lamentablemente nosotros no fuimos quienes los expusimos a ellos. Fue su propia hija quien lastimosamente estaba haciendo una auditoría a su padre". En ese sentido, el trabajador de prensa cuestionó duramente la doble moral del entorno: "No les gusta lo mediático, reniegan, pero después cuando necesitan a la prensa para que vayan a vender un show o para dar una entrevista, ahí sí son todos amorosos".