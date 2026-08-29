Eduardo Feinmann reveló si Luis Petri será candidato a gobernador de Mendoza y anticipó qué decisión tomará Alfredo Cornejo

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi debatieron al aire de A24 este viernes sobre las provincias en las que el oficialismo nacional tiene claras opciones de imponerse en las elecciones de 2027, y el conductor de El Noticiero hizo una afirmación sobre el destino de Luis Petri en Mendoza; en medio de una clara tensión con el gobernador Alfredo Cornejo.

"La Libertad Avanza tiene todas las de ganar en Mendoza. Te puede gustar o no gustar, pero dicen que es un buen candidato Presti", comenzó Feinmann con un desliz al confundir el apellido del actual ministro de Defensa con el anterior, que hoy se desempeña como diputado nacional.

Profundizando sobre Luis Petri, el conductor aseguró de manera contundente: "En La Libertad Avanza hay algunos sectores del Gobierno que no se lo bancan mucho. Lo que me contaron es que el único que se lo banca en el Gobierno a Petri es el presidente. El resto no se lo banca nadie".

Eduardo Feinmann habló del futuro de Luis Petri y anticipó si habrá acuerdo con Alfredo Cornejo Por su parte, Pablo Rossi recordó los eufóricos abrazos y "pogos" entre Javier Milei y Luis Petri. Mientras que Eduardo Feinmann reveló sobre el futuro del diputado en la puja de La Libertad Avanza por la gobernación de Mendoza: "El candidato va a ser él. Mide muy bien".

El periodista no dejó de lado la interna entre el hombre de confianza del presidente y el actual líder de Mendoza, Alfredo Cornejo, y se animó a anticipar cuál será la resolución de tal fractura.