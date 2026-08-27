Eduardo Feinmann reveló quién sería el candidato elegido por Cristina Fernández de Kirchner para complicar a Axel Kicillof

Eduardo Feinmann sigue con atención la danza de nombres que se asoman a la carrera electoral de cara a las elecciones de 2027, y en este contexto el conductor reveló quién sería el referente por el que se inclinaría la líder del kirchnerismo para complicar a Axel Kicillof .

"Esta cada vez más fuerte el rumor de que el elegido finalmente por Cristina Fernández de Kirchner sería Sergio Massa otra vez", comenzó Feinmann desde A24 al referirse a la dura interna que perfila por la disputa del poder nacional en el seno del peronismo.

Luego el periodista insistió: "Ahora empezó a emerger la posibilidad de que Cristina ya se habría decidido por Sergio Massa candidato a presidente, para ir contra Axel Kicillof , si hay PASO".

Por su parte, Pablo Rossi señaló que el gobernador de la provincia de Buenos Aires está mejor posicionado en las encuestas que el exministro de Economía. En este sentido, Eduardo Feinmann señaló que en un reciente sondeo en el que aparecen con mejor imagen referentes como Natalia de la Sota y Myriam Bregman, "Sergio Massa aparece en el fondo de la tabla, con una imagen negativa de casi el 70%".

"Roto con la sociedad", sentenció el conductor sobre el presunto elegido de Cristina Fernández de Kirchner , remarcando que el exfuncionario está tan mal visto como su propia líder. En tanto que Rossi se preguntó sobre Massa: "¿Y que le dé manija Cristina, lo convierte operativamente en mejor o peor candidato?".

Sobre el interrogante de su colega, Eduardo Feinmann explicó: "Aquellos que están cercanos a Sergio Massa dicen 'si estamos con Cristina, nos aseguramos para arrancar entre 20 y 25 puntos. Y ese es un número muy importante para cualquiera. Imaginate que el presidente ya arranca con 35 puntos. Si vos tenés alguien que te asegura para arrancar, 20-25 puntos, y bueno...".

En tanto que sobre el objetivo que podrían encarar Axel Kicillof o Sergio Massa, Eduardo Feinmann remarcó: "La historia es meterse en segunda vuelta, tener un número fuerte y necesario para meterte en segunda vuelta".

Por último, en otro momento del pase en A24, Feinmann aclaró que si hay PASO, Kicillof y Massa quedarían enfrentados en una elección interna, mientras que si dicha instancia queda abolida, cada cual podría presentarse con diferentes sellos; beneficiando con tal fragmentación al oficialismo.