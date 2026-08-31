Callejero Fino fue detenido y su entorno compartió un contundente comunicado en medio de la polémica

Callejero Fino fue detenido por personal policial en la localidad de Tigre tras circular sin patente y con un arma con numeración borrada.

El domingo por la tarde, el cantante Callejero Fino fue noticia luego de ser detenido por personal policial en Buenos Aires. El artista se encontraba circulando sin patente en su camioneta Amarok, pero la mayor sorpresa fue cuando requisaron el vehículo; allí encontraron un arma de fuego con la numeración borrada.

Este hallazgo fue lo que derivó en la detención del conocido cantante que ha colaborado en el último tiempo con La Joaqui, la expareja de Luck Ra. En medio de la polémica, su círculo cercano compartió un comunicado y aclaró la situación de Simón Natanael Alvarenga.

"Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes", expresa el inicio del comunicado que compartió "WeSaisons", un sello discográfico independiente.

El comunicado tras la detención de Callejero Fino El comunicado tras la detención de Callejero Fino. Instagram: @wesaisons. Además, agregaron: "Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial".