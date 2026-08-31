Callejero Fino será indagado por tenencia ilegal de arma de guerra tras ser detenido

El cantante de RKT, Simón Natanael Alvarenga, fue interceptado en Villa La Ñata cuando circulaba en una camioneta sin patente.

El referente de la música urbana y el RKT, Simón Natanael Alvarenga —conocido popularmente como Callejero Fino —, será indagado este lunes antes del mediodía en la UFI de Benavídez. La causa, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, lo investiga bajo la carátula preliminar de tenencia ilegal de arma de guerra.

El artista fue aprehendido el domingo en la intersección de la avenida Italia y la Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. Personal de la Comisaría 4° de Benavídez detuvo la marcha de la camioneta Volkswagen Amarok V6 en la que viajaba el músico debido a que el vehículo circulaba sin las chapas patentes colocadas.

Hallazgo del arma y detención X: @mauroszeta Durante la inspección del vehículo, en el que también viajaba un acompañante de 27 años, los efectivos policiales secuestraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

Al momento de la aprehensión, el cantante manifestó que se dirigía al cumpleaños del músico J Rei, pareja de María Becerra. Tras el procedimiento, Alvarenga pasó la noche bajo custodia en la Comisaría 4° de Benavídez sin registrar incidentes.