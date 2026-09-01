A pocos días de su muerte, la hija de Ruben Rada dio una noticia que emocionó a los fanáticos: "Hay para rato"
A través de una carta de despedida, Julieta Rada no sólo dedicó un sentido mensaje a su padre, sino que anticipó una primicia que alegró en medio del dolor.
A pocos días de la partida física de Rubén "El Negro" Rada, quien falleció a los 83 años, su hija Julieta le dedicó una emotiva carta de despedida en sus redes sociales. En medio del profundo dolor por la pérdida, la artista sorprendió y consoló a los fanáticos con una revelación esperanzadora: el músico dejó más de diez discos inéditos listos para ver la luz.
La carta de Julieta Rada
La joven volcó sus sentimientos a seis días de la muerte del artista. El texto, publicado en su cuenta de Instagram y acompañado de una mítica foto del hombre, logra expresar la emocionalidad que atraviesa a la joven de 36 años.
Para dimensionar el impacto de su partida, la propia Julieta describió en su carta el fervor popular que acompañó su despedida: "Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen. Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdos de papá. Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar". Asimismo, resumió con profunda emoción la calidez humana del músico al señalar: "Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!".
"Mi papá es inmortal"
Quizás el dato más impactante y celebrado por los seguidores del creador del candombe beat fue la confirmación sobre su prolífico trabajo compositivo hasta sus últimos días. A pesar de la tristeza, la familia llevó tranquilidad a los admiradores de su arte al asegurar que la obra del músico continuará expandiéndose a través del tiempo gracias al material que guardó en su estudio.
Con la firme convicción de que su música seguirá sonando a lo largo de los años, la artista anticipó que el legado cultural del "Negro" se mantendrá más vivo que nunca con la futura publicación de todo ese material inédito. El conmovedor mensaje cerró con una frase que ya se convirtió en bandera para los amantes de su obra: "Hay Rada para rato".