A pocos días de su muerte, la hija de Ruben Rada dio una noticia que emocionó a los fanáticos: "Hay para rato"

A través de una carta de despedida, Julieta Rada no sólo dedicó un sentido mensaje a su padre, sino que anticipó una primicia que alegró en medio del dolor.

A pocos días de la partida física de Rubén "El Negro" Rada, quien falleció a los 83 años, su hija Julieta le dedicó una emotiva carta de despedida en sus redes sociales. En medio del profundo dolor por la pérdida, la artista sorprendió y consoló a los fanáticos con una revelación esperanzadora: el músico dejó más de diez discos inéditos listos para ver la luz.

La carta de Julieta Rada La joven despidió a su papá. IG @julieta_rada La joven volcó sus sentimientos a seis días de la muerte del artista. El texto, publicado en su cuenta de Instagram y acompañado de una mítica foto del hombre, logra expresar la emocionalidad que atraviesa a la joven de 36 años.

Para dimensionar el impacto de su partida, la propia Julieta describió en su carta el fervor popular que acompañó su despedida: "Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen. Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdos de papá. Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar". Asimismo, resumió con profunda emoción la calidez humana del músico al señalar: "Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!".

"Mi papá es inmortal" Quizás el dato más impactante y celebrado por los seguidores del creador del candombe beat fue la confirmación sobre su prolífico trabajo compositivo hasta sus últimos días. A pesar de la tristeza, la familia llevó tranquilidad a los admiradores de su arte al asegurar que la obra del músico continuará expandiéndose a través del tiempo gracias al material que guardó en su estudio.