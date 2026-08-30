Mirtha Legrand recordó con emoción a Rubén Rada y reveló el lindo regalo que le hizo el artista
El artista uruguayo falleció a los 83 años tras estar casi un mes internado y Mirtha Legrand no dudó en hablar sobre él en el programa.
El mundo de la música sigue llorando la partida de Rubén Rada quien lamentablemente partió a los 83 años tras ser internado el pasado 5 de agosto. En medio del dolor, Mirtha Legrand lo recordó en su programa y contó el regalo que le hizo el artista años atrás.
El cantante y compositor falleció este 26 de agosto tras una prolongada batalla contra una neumonía bilateral y sus consecuentes complicaciones: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía".
"No quiere que termine este programa sin recordar a una persona que partió", comenzó diciendo la conductora de El Trece sobre el fallecimiento de Rada. Luego, agregó que "el Negro Rada tan querido y talentosísimo... Adorable persona".
El regalo que Rubén Rada le hizo a Mirtha Legrand y que la conductora recordó en El Trece
Posteriormente contó que Rubén Rada le hizo como regalo una canción y sorprendió a sus invitados: "Me hizo una canción y podemos cerrar con la canción. Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción". También contó que fue a la embajada de Uruguay por un evento al que fue invitada y allí los presentes se encontraban muy tristes por la partida del músico.
El tema musical le realizó el tema para que funcione en su momento como cortina musical. En una de sus estrofas expresa: "Mirtha Legrand se vino pa la radio, Mirtha Legrand te quiere acompañar y te hablara como ella solo sabe".