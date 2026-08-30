Mirtha Legrand recordó con emoción a Rubén Rada y reveló el lindo regalo que le hizo el artista

El artista uruguayo falleció a los 83 años tras estar casi un mes internado y Mirtha Legrand no dudó en hablar sobre él en el programa.

El mundo de la música sigue llorando la partida de Rubén Rada quien lamentablemente partió a los 83 años tras ser internado el pasado 5 de agosto. En medio del dolor, Mirtha Legrand lo recordó en su programa y contó el regalo que le hizo el artista años atrás.

El cantante y compositor falleció este 26 de agosto tras una prolongada batalla contra una neumonía bilateral y sus consecuentes complicaciones: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía".

"No quiere que termine este programa sin recordar a una persona que partió", comenzó diciendo la conductora de El Trece sobre el fallecimiento de Rada. Luego, agregó que "el Negro Rada tan querido y talentosísimo... Adorable persona".

El regalo que Rubén Rada le hizo a Mirtha Legrand y que la conductora recordó en El Trece Posteriormente contó que Rubén Rada le hizo como regalo una canción y sorprendió a sus invitados: "Me hizo una canción y podemos cerrar con la canción. Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción". También contó que fue a la embajada de Uruguay por un evento al que fue invitada y allí los presentes se encontraban muy tristes por la partida del músico.