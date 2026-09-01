Tras el polémico comentario de Alejandro Lerner que desató una ola de repudio, Débora Plager lo defendió con un argumento categórico

Alejandro Lerner quedó en el centro de una inesperada controversia cuando durante su paso como invitado en el programa de Mirtha Legrand del sábado pasado, hizo una desafortunada comparación para referirse al derrotero de nuestro país en su historial de las últimas décadas. En medio de la polémica y del pedido de cancelación del cantante, Débora Plager salió a defenderlo con un categórico argumento.

En la cena televisiva de la diva, el artista habló de la corrupción enquistada en la clase política nacional, y entre otras cosas mencionó: "Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, una continuidad de un proyecto de país, que es lo que a mí me gustaría tener claro, qué proyecto de país tenemos para hacer el sacrificio que haya que hacer".

Luego, Lerner disparó: "Porque un país que ha sido violado, Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, que nos tendrían que haber dado un servicio. Los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores, los que tendrían que haber generado que los hospitales sean los mejores hospitales del mundo".

De manera inmediata, en las redes sociales se multiplicaron las críticas contra Alejandro Lerner , por su analogía entre el historial de nuestro país y una mujer víctima de abuso. De hecho, los usuarios más indignados llegaron a pedir la cancelación del compositor de Todo a pulmón.

Además, Lerner pidió: "Necesitamos tener mucha más paciencia, porque nos dejamos arruinar el país demasiado". En este sentido, los cuestionamientos también se multiplicaron entre quienes tildaron al artista de libertario a ultranza.

Tras el revuelo alrededor del cantautor, en el programa Una batalla tras otra, que conduce Esteban Trebucq en LN+, Débora Plager reconoció que si bien "no fue feliz" el paralelismo que hizo Alejandro Lerner, según la periodista como sociedad "estamos un poquito enfermos de literalidad".

En medio de la turbulencia, Débora Plager defendió a Alejandro Lerner

"Lo están poniendo en el pedestal como si fuera el libertario acérrimo, como hicieron un poco con Francella cuando dijo 'tengo esperanza'. Qué dijo Lerner, pasemoslo en limpio, dijo 'habría que tener un poco de paciencia', dijo 'no tengo claro el proyecto de país, pero tiene que haber una continuidad en el tiempo para poder verlo', 'la oposición pone palos en la rueda y quiere agujerear el barco, y en este barco vamos todos'", enunció Plager.

Por último, la comunicadora remarcó que Alejandro Lerner expresó: "Quiero que a este gobierno le vaya bien, y también quise que le vaya bien a otros gobiernos porque vivo en este país". Entonces, al culminar el repaso de los dichos del cantante, Débora Plager preguntó con énfasis: "¿Cuál es el problema? ¿Eso lo convierte en un defensor de Milei?".