Alejandro Lerner realizó una polémica comparación en la mesa de Mirtha Legrand y lo destrozaron

Alejandro Lerner quedó en el centro de las críticas tras las declaraciones que realizó en el programa de Mirtha Legrand.

Alejandro Lerner estuvo como invitado en la mesa de Mirtha Legrand y generó un enorme escándalo en redes sociales tras una comparación que realizó mientras se encontraba hablando de la situación política y social de Argentina. Los dichos se volvieron virales y los usuarios criticaron fuertemente al cantante.

"Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural", comenzó diciendo el artista en la mesaza de la conductora de El Trece. También destacó que "el país es muy rico y, si no fuera tan rico, habría explotado hace muchos años".

Sobre la actualidad política, Alejandro Lerner subrayó que "un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo a una continuidad de un proyecto de país, que es lo que a mí me gustaría tener claro para hacer el sacrificio que haya que hacer".

La fuerte comparación de Alejandro Lerner en El Trece que generó enojo en los usuarios Luego de este análisis, vino la frase que desató enojo en redes sociales: "Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio y los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores. Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años pudo dar el servicio que nos merecemos".