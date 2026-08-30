Maxi López le reprochó a Mauro Icardi en vivo por la traición de su vida: "Yo lo ayudaba..."

A diez años del episodio que sacudió al fútbol mundial, el exdelantero reveló el verdadero motivo de su enojo con la pareja.

A diez años de una de las controversias más mediáticas del espectáculo y del fútbol internacional, Maxi López volvió a referirse a la historia que lo involucró junto a Wanda Nara y Mauro Icardi. Durante su participación en PH Podemos Hablar, el exfutbolista ahondó en el impacto personal de aquella traición dentro de su grupo más cercano.

¿Le dolió a Maxi la traición de Icardi? El exdelantero recordó la ayuda que le brindó al atacante rosarino cuando ambos compartían plantel en Europa. “Duele cuando el círculo es interno. Yo era una persona que ayudaba mucho cuando alguien lo necesitaba y el dolor es ese: que venga de alguien al que le llenaste la heladera porque estaba pasando un momento difícil”, confesó.

En ese sentido, remarcó la importancia que le otorga a la solidaridad entre colegas que viven lejos del país. “En ese equipo éramos cuatro o cinco argentinos y yo los recibía a todos. Uno puede enamorarse o desenamorarse, pero yo lo ayudaba como ayudé a otras personas”, explicó.

Sin embargo, López remarcó que el verdadero problema surgió con las consecuencias que afectaron a sus hijos. “Se metió donde había hijos y ese es el problema, al menos para mí. Yo lo hablé con Wanda. Uno puede fallar como pareja, pero no como padre. Ahí se dan situaciones morbosas y los chicos quedan involucrados”, afirmó sobre los años en los que estuvo distanciado de los menores.

El exfutbolista remarcó que su foco actual está en el bienestar de sus tres hijos. Captura Telefe Hoy en día, la relación con la empresaria cambió de rumbo en función de los jóvenes. “El amor con Wanda se había terminado, pero cuando se meten con los chicos eso yo no lo perdono. Eso lo pasamos, lo maduramos, y hoy con ella trabajamos juntos por y para los chicos”, manifestó.