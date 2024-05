El fuerte debate cara a cara de Suar y Alejandro Lerner por el gobierno de Milei

En el programa de Juana Viale los invitados de honor fueron Adrián Suar y Alejandro Lerner, quienes provocaron un clima de debate sobre el rol que tiene a cargo el Estado, en el que hablaron sobre los ajustes del gobierno de Javier Milei y el financiamiento de la cultura.

Todo esto empezó porque el gerente de programación del Canal Trece, quien en enero se puso en contra del desfinanciamiento del INCAA y que terminó con el Presidente contestándole de una manera cruda, y estuvo recordando cómo fue el comienzo de su telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. Esto hizo que el cantante lo estime. “Parte de la voluntad de hacer. De los que hacemos y de los que están esperando que otros hagan para solucionarnos la vida, por impedimentos o porque culturalmente ya estamos jodidos y estamos esperando que nos pongan la papita en la boca”, remarcó.

El cantante manifestó: "Yo admiro a los que tienen esa capacidad y cuentan las cosas que hacen. Él en la pandemia dijo streaming y generó una carrera a través de eso. Él actuar, escribir. Manifestar como un hecho mágico que esto va a estar y de pronto se empieza a materializar. Si todos pudiéramos tener eso”.

Suar expresa su desacuerdo y entra en debate

El actor señaló: “Es un debate un poco más profundo. Yo coincido totalmente con Ale, pero a veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños. Hay muchísimos que intentan. A lo mejor hay un porcentaje alto que intenta y no puede. Después hay otro sector que no puede”. Mientras Lerner escuchaba sus palabras miraba con desacuerdo y dijo: “O se convencieron que no pueden”.

El cantautor no se quiso quedar corto con su respuesta y ejemplificó: “Los convencieron que no se puede porque todos pueden. Maradona creía que él era Maradona”. Y Juanita Viale discutió: “Maradona es Maradona”.

El escritor de “Más respeto que soy tu madre” opinó: “Me parece que es un toque es peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden porque genera una frustración mucho más grande, a veces, entre los que no pueden”. A lo que el protagonista de “Felicidades” sumó: “Hay gente que se frustra y no puede salir. Por su infancia o por cómo los criaron”, instante en el que comenzaron a debatir sobre las funciones que tiene el Estado.

Alejandro Lerner no se calla nada y le responde a Suar

El músico tiró muy duramente: “Si vos seguís siendo pobre y yo me estoy haciendo cada vez más rico, sos un hijo de puta”. El productor estuvo de acuerdo con él y cerró: “Coincido y firmo al pie”.