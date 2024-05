El baile de Juana Viale y Adrián Suar que se convirtió viral el domingo

Juana Viale en su programa Almorzando con Juana, invitó a Adrián Suar y lo presentó: “Mi último invitado, ¿no? y no por no ser último es menos importante, al revés, este… la frutillita del postre la cereza del merengue no sé, eh, mi último invitado que lo fui a ver el otro día en su obra de teatro.

Viale la nieta de Mirtha Legrand le dio una cálida bienvenida a Suar: “Fue mi jefe también en algún momento de la vida… bueno hoy paradójicamente, también es una especie de jefe también hoy, ¿no?. El sube o baja del pulgar. ¡Qué miedo!”.

Entró el invitado y Juanita lo presentó: “Voy a presentar al Señor Adrián Suar”. El productor ingresó al programa bailando haciendo alusión al número musical que actualmente está protagonizando.

Entre música y aplausos Suar al finalizar el baile junto a la conductora, él acotó: “Qué lindo, que lindo tema”. Y ella agregó pese a una lucha de micrófonos: “Los micrófonos nos confunden”.

Mientras se saludaban, Adrián halagó a Juanita: “Que linda estás Juanita”. Ella le devolvió el halago y lo felicitó: “Vos también, qué guapo… emmm felicitaciones!!! Muy bien eh, no lo podías creer”

Sobre el baile que le llamó la atención comentó: “Viste no lo podía creer, me llamó mucho la atención, qué bien bailan todos eh”. El actor y productor explicó: “Es una coreografía que hizo Carlitos Casela que le mando un beso grande”. Juanita a esto aportó: “Ah lo amamos a Carlitos”. Y él aclaró sobre la obra que no es un musical para niños, pero que es “una perla hermosa”.

Adrián Suar le comenta como la está pasando en este momento con la obra que protagoniza

Finalmente Adrián Suar confesó lo que le pasa emocionalmente con la obra: “Dentro del momento toda la obra es una gran sorpresa. Me estoy despertando, me estoy despertando, hicimos bueno dos funciones ayer sábado, dos funciones”.