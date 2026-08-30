Jorge Rial destrozó a Alejandro Lerner tras la declaración en el programa de Mirtha Legrand: "Degenerado y..."

Jorge Rial fue uno de los periodistas que opinó sobre la comparación que realizó el artista y que causó polémica en redes sociales.

Alejandro Lerner visitó a Mirtha Legrand y allí habló sobre la actualidad política de Argentina. En medio de su análisis, realizó una comparación que causó indignación en las redes sociales y Jorge Rial, conductor de C5N, no dudó en cruzarlo fuertemente mediante un posteo letal.

"Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio y los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores. Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años pudo dar el servicio que nos merecemos", expresó Alejandro Lerner.

Ante esto, los usuarios fueron tajantes: "Es horroroso lo que dice! Yo no puedo creer cómo nadie le objeta nada!", "El eufemismo que usó. Se fue al carajo", "Mmm que horrible comparación!!!", fueron algunas opiniones.

Jorge Rial arremetió contra Alejandro Lerner tras una comparación polémica Jorge Rial contra Alejandro Lerner. Foto: X / @rialjorge. Jorge Rial decidió unirse a las críticas y lo hizo sin filtro: "No hay un solo seguidor de Milei que no sea un degenerado y pervertido. Lerner no es la excepción", sentenció el periodista a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).