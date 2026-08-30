Eduardo Feinmann auguró cuál sería la segunda vuelta ideal para disputarle la elección a Javier Milei en 2027

Eduardo Feinmann reflexionó durante el pase con Pablo Rossi en A24, sobre el movedizo escenario de la política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En este contexto, el conductor auguró a modo de expresión de deseo, cuál sería la segunda vuelta ideal para disputarle el liderazgo a Javier Milei .

"Hoy las encuestas dicen que entre un 30 y un 40% no eligen ni a nada que se le parezca a Cristina, ni a nada que se le parezca a Milei . Ahí está para armar algo importante. Acá hay un escenario de tres tercios", comenzó Feinmann sobre los indicadores que hoy dan cuenta de una clara fragmentación en la intención de voto del electorado.

Luego el periodista señaló: "Acá la clave es meterse en segunda vuelta, porque esos outsiders si sacan un voto más que Sergio Massa, o Kicillof, y se meten en la segunda vuelta; estamos hablando de otra cosa, de otro país".

Entusiasmado con tal posibilidad, Eduardo Feinmann agregó que ese nuevo escenario de confrontación entre un nuevo espacio y Javier Milei , representaría la salida de "ese péndulo asqueroso que tiene la República Argentina hace añares, del 2003 a esta parte".

Con este panorama, Pablo Rossi esbozó: "O sea un Massa que vaya por el cristinismo, Milei por otro lado, y un outsider por el medio". A lo que Eduardo Feinmann coincidió remarcando que tal reparto en las urnas sería por demás interesante.

Siguiendo con esta hoja de ruta, el conductor de El Noticiero aclaró: "Yo hoy le veo muchas más chances a un Kicillof que a un Massa, siendo candidato a presidente. Si hay PASO van a tener que competir. Si no hay PASO, yo creo que Cristina va a elegir a su candidato. Kicillof va a ser candidato, y ese escenario obviamente lo favorece mucho más al Gobierno".

Tras elucubrar la posibilidad de que el peronismo se presente dividido, licuando con tal fragmentación su poderío contra Javier Milei, Eduardo Feinmann dejó en claro que tal panorama le resultaría ideal y auguró: "En ese escenario, un outsider se te mete en la segunda vuelta. Y ahí yo te digo una cosa, para mí ese es el mejor escenario para la República Argentina. Un Milei contra nadie que venga del kirchnerismo, ni que tenga olor a kirchnerismo. Ese para mí es el mejor escenario. Y después que sea lo que Dios quiera, moneda al aire".