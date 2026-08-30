Wanda Nara explotó tras la anécdota sexual que reveló Maxi López en PH: "Cuando te cruce, te cacheteo"

Wanda Nara no se guardó nada y apuntó contra el padre de sus hijos luego de las declaraciones que realizó en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Maxi López fue invitado a PH, Podemos Hablar, y allí compartió una anécdota sexual que vivió mientras se encontraba jugando en Rusia. Allí llegó casado con Wanda Nara y es por este motivo que la empresaria explotó en las redes sociales contra el padre de sus hijos.

"Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo", comenzó contando el exfutbolista. Luego agregó que eran fiestas bajo tierra y que "conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia. Me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’".

Wanda Nara ante esto, compartió historias de Instagram demostrando lo furiosa que estaba, ya que ella no se había enterado nunca sobre estas fiestas a las que el argentino asistía: "Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia".

Wanda Nara furiosa con Maxi López tras la anécdota que reveló en Telefe Wanda Nara contra Maxi. Instagram: @wanda_nara. "¡Qué lástima saberlo tarde porque soy buenísima en esto también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos", expresó en otra parte Wanda Nara.

También destacó que lo perdona a Maxi López: "Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales. Que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré".