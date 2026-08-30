Ingrid Grudke se quebró en Telefe al recordar el desgarrador momento que marcó su vida: "Era muy chiquita"

Ingrid Grudke decidió compartir en el programa de Andy Kusnetzoff el duro momento que vivió años atrás y sorprendió a todos.

Ingrid Grudke fue una de las famosas invitadas a PH, Podemos Hablar en Telefe y allí quebró en llanto. La modelo que viene de sufrir una fuerte infielidad por parte de su pareja recordó otro momento que la marcó para siempre y que vivió años atrás.

Todo sucedió cuando los invitados se acercaron a la famosa fogata para que dejen atrás una situación dolorosa y allí Ingrid decidió abrir su corazón con una declaración que impactó a Andy Kusnetzoff, Georgina Barbarossa, Julieta Poggio, Gastón Edul y Maxi López.

"Es un poco difícil porque soy tan optimista e insoportablemente positiva, las cosas malas las tiro atrás. Quedan recuerdos y marcas que pasan", expresó con la voz totalmente cortada por la emoción y las lágrimas no tardaron en brotar: "Yo dejo atrás cosas que tienen que ver con los abusos a menores de edad".

El fuerte relato de Ingrid Grudke en PH, Podemos Hablar "Yo doy clases y escucho muchas adolescentes que creen en lo que tiene que ver el mundo de la moda. Muchos chicos muy jóvenes tienen la ilusión de algo y hay gente muy mala alrededor que se aprovecha de ese momento y abusa de esa persona de diferentes maneras, y yo he visto mucho eso", comentó entre llanto Ingrid Grudke.

Ingrid Grudke rompió en llanto en Telefe. Captura de video / Telefe. Posteriormente dejó en claro que "hoy me doy cuenta que hace 30 años también fui abusada de cosas que no voy a especificar pero creo que todos entienden. Personalmente me ha pasado... Hoy te das cuenta porque tenemos la libertad de hablar de eso".