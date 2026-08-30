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Ingrid Grudke

Ingrid Grudke se quebró en Telefe al recordar el desgarrador momento que marcó su vida: "Era muy chiquita"

Ingrid Grudke decidió compartir en el programa de Andy Kusnetzoff el duro momento que vivió años atrás y sorprendió a todos.

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La modelo no pudo contener las lágrimas.&nbsp;

La modelo no pudo contener las lágrimas. 

Captura de video / Telefe.

Ingrid Grudke fue una de las famosas invitadas a PH, Podemos Hablar en Telefe y allí quebró en llanto. La modelo que viene de sufrir una fuerte infielidad por parte de su pareja recordó otro momento que la marcó para siempre y que vivió años atrás.

Todo sucedió cuando los invitados se acercaron a la famosa fogata para que dejen atrás una situación dolorosa y allí Ingrid decidió abrir su corazón con una declaración que impactó a Andy Kusnetzoff, Georgina Barbarossa, Julieta Poggio, Gastón Edul y Maxi López.

"Es un poco difícil porque soy tan optimista e insoportablemente positiva, las cosas malas las tiro atrás. Quedan recuerdos y marcas que pasan", expresó con la voz totalmente cortada por la emoción y las lágrimas no tardaron en brotar: "Yo dejo atrás cosas que tienen que ver con los abusos a menores de edad".

El fuerte relato de Ingrid Grudke en PH, Podemos Hablar

"Yo doy clases y escucho muchas adolescentes que creen en lo que tiene que ver el mundo de la moda. Muchos chicos muy jóvenes tienen la ilusión de algo y hay gente muy mala alrededor que se aprovecha de ese momento y abusa de esa persona de diferentes maneras, y yo he visto mucho eso", comentó entre llanto Ingrid Grudke.

Ingrid Grudke rompió en llanto en Telefe.

Ingrid Grudke rompió en llanto en Telefe.

Posteriormente dejó en claro que "hoy me doy cuenta que hace 30 años también fui abusada de cosas que no voy a especificar pero creo que todos entienden. Personalmente me ha pasado... Hoy te das cuenta porque tenemos la libertad de hablar de eso".

Respecto a esta desgarradora experiencia, la modelo aconsejó que "nadie se calle y que se animen a hablar y a contar sean hombres o mujeres. Los niños adolsecentes tienen que ser niños y ser libres y no pasar por esos momentos... Yo era muy chiquita".

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