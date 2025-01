La palabra de Ingrid Grudke tras la escandalosa separación con el empresario que la engañó con su sobrina política

Este lunes en A la tarde (América TV), Ingrid Grudke fue interceptada por el notero del programa para tener su palabra tras el escándalo sobre la difícil separación qué atravesó luego de descubrir que su actual expareja la engañó con su sobrina política.

En diálogo con el cronista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, la fisicoculturista tras ser consultada sobre como se siente por su separación, algo angustiada detalló: "Estoy un poco shockeada todavía. Estoy dolida, pasaron muchas cosas. Santiago es el hijo de mi hermana mayor, él estaba casado con Andrea Miranda y ella era nuestra mano derecha... Me cuesta mucho hablar de esto porque uno revive cosas... Sentí una estafa emocional y me duele mucho".

Luego Ingrid Grudke, mostrándose sonriente pese al dolor de sus palabras, continuó: "Me cuesta mucho entender esto. Creí y confié en una persona. Martín para mí era un ser maravilloso y descubrí otra cosa". Después agregó: "Habían alertas, pero a uno le cuesta creer que pase algo así. No fue un desliz, lamentablemente fueron varios meses". Siguiendo con el duro relato la modelo confesó: "Con Martín apostamos a un proyecto de pareja a futuro, a mucho tiempo, creí en él y en todo lo que sentía por él. Me siento estafada emocionalmente, esa es mi gran desilusión. Me afectó mucho en mi salud y estoy tratando de recomponerme"

La palabra de Ingrid Grudke luego de su difícil separación

El cronista le consultó a Ingrid Grudke si se comunicaron alguno de los dos, refiriéndose a su sobrina política y a su ex a lo que respondió: "No, ninguno. No tengo mensajes de ninguno de los dos. Yo les di todas las oportunidades, les pregunté varias veces, pero me lo negaban". En adición a ello explicó: "El rumor en Posadas era muy grande y una amiga se animó a contarme primero, me costaba creerlo, pero después vi imágenes... los vi abrazándose y besándose en este ascensor".

Por último, la modelo y empresaria ahondó en detalles íntimos de su círculo familiar en relación a la separación revelando: "Hay conversaciones entre ellos, a mis espaldas, pero en mi casa. Mientras yo dormía en una habitación, Andrea estaba en otra... a ella la quise y confié muchísimo. En mi familia explotó todo y me está acompañando mi hermana Edith. A mi sobrino esto le pegó muchísimo, fue muy fuerte para toda la familia. Es una doble traición y una desilusión de mi parte haber amado a una persona que me estafó emocionalmente".