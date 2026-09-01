¿Cuándo se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat? Los detalles de la boda que será en breve

La pareja fijó la esperada fecha. Luego de la despedida de soltera de la cantante, los futuros esposos darán el sí, pronto.

La artista y el periodista se casan dentro de unas semanas.

El misterio terminó y el espectáculo ya tiene marcado en el calendario el evento más esperado del 2026. Después de semanas de rumores y una despedida de soltera en Río de Janeiro que copó todas las redes, finalmente se confirmó cuándo Lali Espósito y Pedro "Pepe" Rosemblat pasarán por el altar.

Los detalles del casamiento Lali y sus amigas en tierra carioca. IG @lali La bomba estalló en LAM (América TV), donde revelaron el dato que todos los fanáticos venían pidiendo: la pareja dará el gran "sí" el próximo 30 de octubre de 2026. Además, la pareja realizará una mega fiesta pensada para 600 invitados.

Dicha confirmación de la fecha llega con el timing perfecto, justo después de que la estrella pop viviera unos días inolvidables en las playas de Brasil. Lali armó las valijas y se llevó a su círculo más íntimo para despedir la soltería a puro ritmo. En esa crew de lujo dijeron presente sus amigas de toda la vida: Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite.

La temática Pedro Rosemblat en la despedida de soltera. IG @lali Fiel al estilo descontracturado y divertido de la cantante, el viaje tuvo de todo. Hubo sol, cenas, disfraces, mucho baile y hasta un homenaje al futuro marido: durante la fiesta, todas las invitadas lucieron máscaras con la cara de Rosemblat.

La propia Lali se encargó de resumir el sentimiento de la escapada compartiendo imágenes en sus redes con un mensaje hermoso y certero: "Celebro a mis amigas, celebro el amor, celebrar nos sale re bien".