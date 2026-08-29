Baby Etchecopar disparó su alarma por una actitud de Javier Milei: "El presidente no está en sus cabales"

Baby Etchecopar se mostró preocupado por el rumbo del país en la previa de las elecciones 2027, y no dudó en cuestionar en duros términos a Javier Milei, llegando a poner en duda el presente del mandatario más allá de lo estrictamente político.

"Creo que este plan económico explotó. Creo que es todo una mentira, y más escuchando al presidente que según el periodismo se había pasado diez días no desaparecido, sino escribiendo el discurso que dijo el otro día, que fue más de lo mismo. Le echa la culpa a los periodistas, y también le echa la culpa al pobre tipo que se compró una goma para el auto y que no llega ni a fin de mes. O sea que ya no te podés quejar, porque si te quejás sos un enemigo del sistema", comenzó desde su programa en A24 Etchecopar, en referencia a unas expresiones de Milei en la reciente edición del Council of the Americas.

Luego el conductor remarcó categórico: "Lo que no se da cuenta el presidente es que por lo menos la mitad de los argentinos no está llegando a fin de mes. A mí me asustó, porque si el presidente que nos tiene que sacar de este balurdo, no le cree al pueblo que no llega a fin de mes, evidentemente está viviendo en una burbuja".

Baby Etchecopar, tajante con Javier Milei por su visión sobre el presente del país Siguiendo con su postura, Baby Etchecopar sentenció sobre Javier Milei: "Le están vendiendo el diario de Yrigoyen. Evidentemente, el presidente no está en sus cabales, con todo respeto lo digo. Pero algo le está pasando, porque él nos tiene que manejar el país, como yo tengo que manejar mi casa. Cuando mi hijo me dice que no llega a fin de mes, lo escucho y empiezo a inventar soluciones para que llegue a fin de mes".

Subiendo la apuesta de su descargo, Etchecopar arremetió contra Milei esgrimiendo: "Yo estoy enojado con usted presidente, porque cuando mi hijo dice 'no llego a fin de mes', usted se le caga de risa. Se está riendo de mi hijo, usted porque no tiene hijos, usted tiene perros. Un perro no es un hijo, duele, pero no es un hijo. Yo amo a mis perras, tengo dos perras que son la luz de mi vida, una está enferma y estoy pensando que el día que llegue me voy a morir atrás de ella. Pero mis hijos son mucho más importantes".