¿Telefe o El Trece? El canal que lideró el rating de agosto con una diferencia aplastante

Telefe y El Trece volvieron a competir en el rating y ya se conocieron los números que dejaron durante agosto.

Como ocurre todos los meses, Telefe y El Trece volvieron a medirse por el rating de la televisión argentina y agosto dejó una nueva y contundente definición respecto a la pelea por el liderazgo. La competencia entre los canales volvió a encenderse en las últimas semanas y los resultados son aplastantes.

Los números revelados por Kantar Ibope reflejaron una clara diferencia entre ambas señales durante el mes pasado. En el promedio general de lunes a domingo, Telefe logró alcanzar 6.8 puntos de rating, mientras que El Trece promedió 4.7 puntos de audiencia, consolidando una ventaja de más de dos puntos entre los principales canales de televisión abierta.

Mientras que en el promedio semanal (lunes a viernes), Telefe volvió a triunfar en el rating frente a su principal competencia y alcanzó 7.6 puntos de audiencia. De esta manera, logró superar por 2.6 puntos a El Trece, que registró una marca de 5.0 puntos. Con respecto al mes pasado, El Trece logró achicar la diferencia, ya que el mes anterior, gracias al Mundial, la ventaja de Telefe había sido de 4.6 puntos.

Telefe le ganó a El Trece y la diferencia fue aplastante Telefe se impuso en el rating contra El Trece. Foto: Televisión.com.ar. Con estos resultados, Telefe volvió a ratificar su liderazgo en la televisión y extendió una racha que ya alcanza 104 meses consecutivos como el canal más visto del país, consolidando un presente positivo.

Los programas más vistos de Telefe y El Trece Gran Hermano se consolidó como el programa más visto de Telefe, logrando 11.2 puntos de rating con la gala de eliminación del lunes, y en segundo lugar quedó el reality en su emisión semanal. El podio lo completó Popstars, que logró establecer un promedio de 9.7 puntos de audiencia; PH se estableció en el cuarto lugar con 9 puntos.