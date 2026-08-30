Andy Kusnetzoff aplastó a Mirtha Legrand en el rating, pero la diva dio una importante señal de pelea

Si bien Andy Kusnetzoff volvió a ganar la pulseada de las mediciones, la legendaria conductora no se da por vencida y este duelo promete electrizantes rounds.

Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand protagonizaron este sábado un nuevo duelo por el rating, y si bien PH, Podemos Hablar (Telefe) volvió a imponerse ampliamente en la contienda, la diva dio una importante señal de pelea que podría complicar en próximas emisiones al ex CQC.

Si bien el equipo de producción de cada uno de estos programas trabaja arduamete en la búsqueda de los invitados más atractivos, Kusnetzoff ha tenido en estas semanas a favor la expectativa generada por los tres años fuera del aire que estuvo su envío, mientras que Legrand ha continuado con su cena televisiva de manera casi ininterrumpida, incluso durante el verano.

Con un menú de convocados que incluye mayormente a figuras del espectáculo, tanto La noche de Mirtha (eltrece) como PH, Podemos Hablar capitalizan el carisma de las estrellas invitadas con el abordaje de los temas más candentes de la actualidad, todo en la búsqueda de dar en el blanco del rating.

Andy Kusnetzoff vs Mirtha Legrand: el duelo por el rating de cada sábado En esta oportunidad, Andy Kusnetzoff sacó partido de la presencia de figuras como Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul, Maxi López y Juli Poggio. Mientras que Mirtha Legrand fue por artistas consagrados como Alejandro Lerner y Marilú Marini, sumando a los periodistas Guadalupe Vázquez y Pampito; y el aporte de Marcelo de Bellis.

A nivel de mediciones, Kusnetzoff se impuso con un promedio 8.6 puntos de rating, la marca más baja desde el regreso del ciclo, que en las tres semanas anteriores contó con indicadores de 9.5, 8.1 y 9.6 puntos.